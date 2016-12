Roche lance le test cobas® CT/NG sur les systèmes cobas® 6800/8800 dans les marchés acceptant le marquage CE







Le nouveau test à haut débit permet une collecte d'échantillons élargie et augmente l'efficacité in vitro.

PLEASANTON, Californie, 22 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Roche (SIX : RO, ROG; OTCQX : RHHBY) a annoncé aujourd'hui le lancement du test CE-IVD cobas® CT/NG, destiné aux systèmes cobas® 6800/8800, permettant la détection directe des infections Chlamydiatrachomatis (CT) et Neisseria gonorrhoeae (NG) dans l'ADN des patients symptomatiques et asymptomatiques.

Le cobas® CT/NG est le premier test moléculaire CE-IVD autorisé pour le diagnostic CT/NG à pouvoir traiter des échantillons anorectaux et oropharyngés. Une plus large population de patients à haut risque peut donc y accéder. L'inclusion de tests d'échantillons extra génitaux est nécessaire dans certaines populations de patients car plus de la moitié des infections CT et NG peuvent passer inaperçues quand on évalue seulement les échantillons urogénitaux traditionnels.1 En plus des échantillons d'urine féminins et masculins, le test analyse ce qui suit : échantillons endocervicaux sur écouvillon, échantillons vaginaux collectés par un médecin et auto-collectés sous supervision médicale, tous collectés dans un milieu cobas® PCR, et échantillons cervicaux collectés dans la solution PreservCyt®.

« L'ajout du cobas® CT/NG à notre gamme étoffée de tests cobas® 6800/8800 fournit aux laboratoires la solution pour tests CT/NG offrant le plus haut débit sur le marché », a déclaré Uwe Oberlaender, directrice de Roche Molecular Diagnostics. « En fournissant des performances d'analyse exceptionnelles, un flux de travail exemplaire et une solution de test hautement flexible, le test cobas® CT/NG atteint un niveau d'efficacité extrême. Il rend le personnel de laboratoire disponible pour d'autres tâches, et garantit que des résultats précis et rapides parviennent aux cliniciens, ce qui améliore la prise en charge des patients ».

Les systèmes entièrement automatisés cobas® 6800 et 8800 convainquent par le plus court délai d'obtention des résultats, un débit maximal, et la durée d'autonomie la plus longue de toutes les plateformes moléculaires automatisées, ce qui offre aux laboratoires une meilleure efficacité opérationnelle et la flexibilité de s'adapter à des demandes de tests qui évoluent.

À propos de la Chlamydia

Chlamydia trachomatis est la plus fréquente des maladies sexuellement transmissibles (PST) par bactérie. Sa prévalence est la plus forte chez les jeunes. Il a été démontré qu'un dépistage systématique de l'infection à Chlamydia chez les jeunes femmes réduit les taux d'infection et les conséquences à long terme d'un non traitement de la maladie. Le dépistage réduit également la charge financière sur le système de soins de santé. Les centres CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recommande un dépistage annuel de la Chlamydia trachomatis pour toutes les femmes sexuellement actives de moins de 25 ans, et des tests supplémentaires pour les femmes enceintes et les personnes affichant des facteurs de risque.

À propos de la gonorrhée

Neisseria gonorrhoeae est la deuxième MST bactérienne la plus fréquemment rapportée aux États-Unis. Chez les hommes, les infections sont généralement symptomatiques, ce qui motive les patients infectés à demander une évaluation clinique pour diagnostiquer et traiter la maladie avant l'apparition de complications graves. Chez les femmes, les infections gonococciques sont souvent asymptomatiques. Elles peuvent passer inaperçues, et entraîner des aggravations telles que maladie inflammatoire pelvienne, scarification des trompes, infertilité et grossesse extra-utérine. Aux États-Unis, les programmes de dépistage qui réussissent se concentrent sur les femmes sexuellement actives de moins de 25 ans et sur les personnes présentant un risque élevé d'infection.

À propos des systèmes cobas® 6800/8800

Les systèmes cobas® 6800 et cobas® 8800 sont des solutions automatisées entièrement intégrées qui introduisent une nouvelle norme pour les tests moléculaires courants dans les domaines du suivi de la charge virale, de la sélection des donneurs, de la santé des femmes et de la microbiologie. S'appuyant sur la technologie nobelisée PCR, les systèmes sont conçus pour apporter une automatisation complète, des débits améliorés et des délais d'exécution plus courts, offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure flexibilité afin d'accroître l'efficacité globale du flux de travail

Les systèmes permettent d'obtenir jusqu'à 96 résultats en moins de 3,5 heures, pour un total de 384 résultats pour le système cobas® 6800 et de 960 résultats pour le système cobas® 8800 sur une période de huit heures. Avec les deux systèmes, les laboratoires peuvent réaliser jusqu'à trois tests lors de la même séquence sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un tri préalable. Les systèmes permettent également une durée d'automatisation jusqu'à huit heures (cobas® 6800) et quatre heures (cobas® 8800) avec un minimum d'interactions de la part de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur ces systèmes, consultez les sites www.cobas68008800.com ou http://molecular.roche.com.

À propos de Roche

Roche est une société pionnière mondiale dans le domaine des produits pharmaceutiques et de diagnostic, axée sur les progrès de la science afin d'améliorer la vie des personnes.

Roche est la plus grande société biotechnologique au monde, proposant des médicaments véritablement différenciés en matière d'oncologie, d'immunologie, de maladies infectieuses, d'ophtalmologie, et de maladies affectant le système nerveux central. Roche est également leader mondial en diagnostics in vitro et en diagnostics du cancer basés sur les tissus, ainsi qu'un acteur de premier plan en matière de gestion du diabète. L'alliance des points forts en matière de produits pharmaceutiques et de diagnostic en une seule et même entité a fait de Roche le leader des soins de santé personnalisés ? selon une stratégie visant à fournir à chaque patient le traitement le plus approprié, de la meilleure manière possible.

Créée en 1896, Roche ne cesse de chercher de meilleures manières de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies, ainsi que d'apporter une contribution durable à la société. Vingt-neuf médicaments développés par Roche figurent dans la Liste modèle de médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, parmi lesquels des antibiotiques, des médicaments contre le paludisme, et des médicaments contre le cancer qui permettent de sauver des vies. Les indices de durabilité Dow Jones ont désigné sept années de suite la société Roche en tant que leader de groupe dans le domaine de la durabilité au sein du secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

Basé à Bâle, en Suisse le Groupe Roche est actif dans plus de 100 pays, et employait en 2015 plus de 91 700 personnes à travers le monde. En 2015, Roche a investi 9,3 milliards CHF en R&D, et enregistré un chiffre d'affaires de 48,1 milliards CHF. Genentech, entité basée aux États-Unis, est membre en pleine propriété du Groupe Roche. Roche est l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, au Japon. Pour en savoir plus, consultez le site www.roche.com.

Toutes les marques commerciales utilisées ou mentionnées dans le présent communiqué sont juridiquement protégées.

1. Recommandations pour la détection in vitro de la Chlamydia trachomatis et de la Neisseria gonorrhoeae - 2014, ? Recommandations et rapports/ Vol. 63 / n°2 14 mars 2014, 10-11.

