Feu vert à la fusion de la Fédération des caisses Desjardins du Québec avec la Caisse centrale Desjardins







LÉVIS, QC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Ayant obtenu les approbations réglementaires requises et compte tenu de l'émission aujourd'hui par l'Autorité des marchés financiers d'un certificat de fusion, la Fédération des caisses Desjardins du Québec confirme qu'elle fusionnera avec la Caisse centrale Desjardins, par absorption de celle-ci. Cette fusion prendra effet le 1er janvier 2017.

