Air Canada et Cathay Pacific proposeront des services à code multiple et des avantages réciproques d'accumulation et d'échange de milles dans le cadre d'une collaboration stratégique

MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Cathay Pacific et Air Canada ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente stratégique de collaboration qui améliorera les services pour les clients de Cathay Pacific qui voyagent à l'intérieur du Canada et pour les clients d'Air Canada qui transitent par Hong Kong pour se rendre en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines, en Malaisie, au Vietnam et en Thaïlande.

Les clients des deux sociétés aériennes pourront réserver des vols et enregistrer leurs bagages jusqu'à leur destination finale sur un seul billet et profiter d'avantages réciproques d'accumulation et d'échange de milles. Les billets seront vendus à compter du 12 janvier 2017 pour des voyages à partir du 19 janvier 2017.

Air Canada proposera des services à code multiple pour huit villes de plus en Asie du Sud-Est avec des vols exploités par Cathay Pacific et Cathay Dragon qui feront correspondance avec ses deux vols quotidiens au départ de Toronto et de Vancouver et à destination de Hong Kong. Elle ajoutera son code aux vols de Cathay Pacific et de Cathay Dragon pour Manille, Cebu, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh Ville, Hanoi, Bangkok, Phuket et Chiang Mai.

Les clients de Cathay Pacific pourront réserver des vols d'Air Canada qui feront correspondance avec ses vols au départ de Hong Kong et à destination de Vancouver (jusqu'à trois vols par jour) et de Toronto (jusqu'à deux vols par jour). Cathay Pacific ajoutera son code sur les vols d'Air Canada pour toutes les grandes villes canadiennes, dont Winnipeg, Victoria, Edmonton, Calgary, Kelowna, Regina, Saskatoon, Ottawa, Montréal, Québec, Halifax et St. John's.

Les membres d'Aéroplan, le programme de fidélisation d'Air Canada, et d'Asia Miles, le programme de primes-voyage et de style de vie de Cathay Pacific, pourront accumuler et échanger des milles Aéroplan en voyageant avec les services à code multiple ci-dessus.

« Grâce à cette entente avec Cathay Pacific, nos clients profiteront de plus d'options de voyage et d'avantages réciproques d'accumulation et d'échange de milles lorsqu'ils voyageront pour de nombreuses destinations importantes en Asie du Sud-Est, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Il s'agit d'une collaboration stratégique mutuellement avantageuse qui reflète notre engagement à offrir à nos clients le niveau le plus élevé de qualité et de service en reliant le Canada et le monde. Nous nous réjouissons à l'idée de lancer le service en exploitation à code multiple avec Cathay Pacific et d'accueillir ses clients à bord de nos vols au début de la nouvelle année. »

Ivan Chu, administrateur général de Cathay Pacific, a déclaré : « Notre nouvelle entente d'exploitation à code multiple avec Air Canada étend considérablement notre réseau et notre connectivité au Canada, augmente notre portée et élargit la gamme d'options de voyage pour nos clients. Le Canada est une destination importante pour Cathay Pacific -- la liaison sans escale avec Vancouver que nous avons lancée en 1983 était notre première liaison avec l'Amérique du Nord -- et nous avons hâte de collaborer avec Air Canada pour bientôt accueillir ses clients à bord de nos vols. »

À l'heure actuelle, Cathay Pacific exploite deux vols par jour entre Hong Kong et Vancouver par 777-300ER de Boeing. À compter du 28 mars 2017, elle améliorera son service pour Vancouver en assurant trois vols de plus par semaine par A350-900 d'Airbus, portant le nombre total de ses vols pour cette ville canadienne à 17 par semaine. Elle assure également 10 vols par semaine entre Hong Kong et Toronto.

Air Canada exploite un service quotidien sans escale assuré toute l'année pour Hong Kong au départ de Toronto et de Vancouver. Les vols au départ de Toronto sont assurés par 777-200ER de Boeing, et ceux au départ de Vancouver, par 777-300ER de Boeing.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli plus de 41 millions de passagers en 2015. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 57 aux États-Unis et 90 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le www.aircanada.com, suivez @AirCanada dans Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

À propos de Cathay Pacific et de Cathay Dragon

Cathay Pacific est une société aérienne de Hong Kong qui propose des services passagers réguliers et des services de fret sur quelque 200 villes partout dans le monde avec un parc aérien ultramoderne de plus de 140 gros-porteurs, dont le A350 d'Airbus aux technologies avancées. Cathay Pacific s'engage à fournir à ses clients des produits et services primés à chaque étape de leur voyage, en harmonie avec sa philosophie « une vie remplie de voyage ». Cathay Dragon est une filiale en propriété exclusive de Cathay Pacific qui exploite un parc aérien de 42 avions de passagers et dessert 52 destinations régionales, dont 23 villes en Chine continentale. Elle est reconnue pour la qualité de ses produits et services et a remporté de nombreux prix et honneurs ces dernières années. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.cathaypacific.com et le www.cathaydragon.com.

