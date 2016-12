Aéroport Montréal-Trudeau : Conseils aux voyageurs pour la période des Fêtes







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2016) - L'aéroport Montréal-Trudeau prévoit accueillir de nombreux voyageurs au cours de la période des Fêtes. Aéroports de Montréal (ADM) en profite pour rappeler quelques conseils pour rendre votre passage à Montréal-Trudeau des plus agréables.

Afin de bénéficier d'offres exclusives, l'application mobile YULi sera votre assistant personnel pour vous aider à trouver votre chemin facilement dans l'aérogare, vous informer sur votre vol et obtenir des rabais et promotions chez les différents commerçants et partenaires.

ADM rappelle que de nombreux services en ligne sont disponibles sur notre site www.admtl.com. SecurXpress permet aux passagers au départ des vols internationaux et domestiques de réserver gratuitement à l'avance leur passage prioritaire au point de contrôle de sécurité. Il est aussi possible de réserver en ligne un stationnement à l'aéroport, profitant de la proximité de nos stationnements et du même coup de tarifs avantageux.

Les petits comme les plus grands voyageurs profiteront de l'animation dans la jetée internationale de la compagnie de cirque montréalaise Cirkazou. Père Noël et ses lutins ainsi que le trio de chanteuses Airs d'hiver égaieront leur passage à Montréal-Trudeau.

De plus, un atelier familial d'initiation aux arts du cirque sera offert les 29, 30 et 31 décembre dans la jetée internationale près de la barrière 53.

Nous vous rappelons de vérifier l'horaire de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport en consultant le site d'ADM ou en communiquant avec votre compagnie aérienne.

Préparation des bagages

Afin de faciliter l'inspection au contrôle pré-embarquement, ADM rappelle aussi de placer les cadeaux emballés dans les bagages enregistrés (bagages de soute). Si ce n'est pas possible, nous rappelons que les cadeaux placés dans les bagages à main (transport en cabine) ne doivent pas être emballés. Pour plus d'information sur les objets permis en cabine, consultez le site www.catsa-acsta.gc.ca.

Au retour

Afin de faciliter le passage aux douanes canadiennes, les passagers sont invités à s'assurer d'avoir dûment complété le formulaire déclaration douanière avant la sortie de l'avion et d'avoir en main les reçus de leurs achats effectués à l'étranger. ADM offre plus de 40 bornes libre-service pour accélérer votre passage.

Pour les accompagnateurs

Il est important de s'assurer que le passager est bel et bien arrivé avant de se diriger vers le débarcadère au niveau des arrivées. S'il n'y est pas encore, les accompagnateurs peuvent utiliser gratuitement le stationnement d'attente CellParc. De plus, afin de faciliter le repérage des passagers, le débarcadère est divisé en 5 zones d'embarquement : A, B, C, D et E.

À propos d'Aéroports de Montréal

Aéroports de Montréal est l'administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et de l'Aéroport international de Montréal-Mirabel, depuis 1992. La Société emploie plus de 650 personnes qui sont réparties sur les deux sites aéroportuaires et au siège social.

Pour de plus amples renseignements sur Aéroports de Montréal et ses activités, consultez notre site Web à l'adresse Internet www.admtl.com

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 15:03 et diffusé par :