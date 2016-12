Le gouvernement du Canada investit 175 000 dollars pour un projet de conservation de l'habitat des poissons visés par les pêches récréatives







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2016) - Le Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives (PPCPR) finance des projets de restauration de l'habitat du poisson visé par les pêches récréatives, qui sont dirigés par des groupes de pêche récréative et de pêche à la ligne, des organismes de conservation et des groupes autochtones, dont l'objectif est de restaurer et de réhabiliter l'habitat du poisson au Canada.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira 175 000 dollars dans l'aménagement et mise en valeur de la rivière Osgood : Phase 5 projet de restauration de l'habitat des poissons visés par les pêches récréatives à Saint-Jacques-de-Leeds, Québec.

Les pêches récréatives font face à de nombreux défis environnementaux, la perte d'habitats étant la menace la plus commune. Le PPCPR fournit du financement aux partenaires locaux et communautaires, afin qu'ils restaurent, reconstruisent et réhabilitent l'habitat des poissons visés par les pêches récréatives du Canada.

La cinquième phase du projet d'aménagement et de mise en valeur du bassin versant de la rivière Osgood, mise en oeuvre par le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC), a pour objectif d'améliorer la qualité de l'habitat de l'omble de fontaine. Les travaux réalisés incluent 26 seuils, 2 déflecteurs doubles, 22 déflecteurs simples et 7 abris sous-berge dans le ruisseau Craig et la rivière Osgood. Ces aménagements permettront de diversifier l'habitat de l'omble de fontaine et de fournir les conditions nécessaires à toutes les étapes du cycle de vie de l'espèce, soit des zones de frai, d'alimentation et de protection.

Le gouvernement du Canada prend également des mesures pour protéger les eaux des trois côtes du Canada et a récemment annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans le Plan de protection des océans. Ce plan permettra d'améliorer la sécurité maritime, de protéger notre milieu marin et de créer des partenariats solides avec les collectivités côtières et autochtones.

Faits en bref

Des bénévoles ont pris part à ce projet en vue de réhabiliter certaines berges de la rivière Osgood et d'améliorer une superficie de 34 096 m 2 d'habitat pour l'omble de fontaine.

d'habitat pour l'omble de fontaine. Cette espèce connaîtra une amélioration de son habitat grâce à ce projet.

Le PPCPR est un programme de 53 millions de dollars d'une durée de six ans, qui finance des projets de restauration de l'habitat des poissons visés par les pêches récréatives et ce, dans tout le pays.

Depuis 2013, le PPCPR a financé plus de 550 projets et apporté des contributions totalisant près de 24 millions de dollars.

Le PPCPR finance habituellement des projets, dont la valeur s'échelonne entre 20 000 dollars et 100 000 dollars par an, avec un plafond fixé à 250 000 dollars par an.

Pour qu'un projet soit admissible à un financement du PPCPR, le soutien financier total provenant de tous les ordres de gouvernement confondus (fédéral, provincial, territorial et municipal) ne peut pas dépasser 75 % de la valeur totale du projet. De plus, le gouvernement fédéral ne peut contribuer à plus de 50 % du budget total du projet.

Citations

« Le Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives rassemble les Canadiens pour préserver et protéger l'avenir des pêches récréatives. L'intendance partagée de notre passe-temps traditionnel favori - la pêche récréative - est quelque chose dont tous les Canadiens peuvent être fiers. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Liens connexes

Pour de plus amples renseignements sur le Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives :

http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/rfcpp-ppcpr/index-fra.html

Exemples de réussites du PPCPR : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/rfcpp-ppcpr/success-succes-fra.html

Internet : www.dfo-mpo.gc.ca

Suivez-nous sur Twitter! http://twitter.com/MPO_GCC_Quebec

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 15:03 et diffusé par :