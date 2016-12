Les bannières de pharmacies de détail de McKesson Canada, Guardian, I.D.A. et Remedy'sRx, donnent 30 000 $ de jouets à Toys for Tots Canada







MARKHAM, ON, le 22 déc. 2016 /CNW/ - Les bannières de pharmacies au détail de McKesson Canada, Guardian, I.D.A. et Remedy'sRx ont uni leurs efforts pour jouer un plus grand rôle dans les communautés dans lesquelles elles sont établies. Ainsi, plus de 75 magasins et pharmacies ont collaboré afin de rendre la saison des Fêtes beaucoup plus joyeuse pour les familles à l'échelle du pays, amassant près de 30 000 $ en jouets pour l'organisme de bienfaisance « Toys for Tots Canada ».

« Nos pharmacies indépendantes jouent un rôle important dans les communautés du pays », précise Rick Brennan, vice-président principal, Services de gestion des bannières au détail, McKesson Canada. « Je suis fier de la compassion dont nos pharmaciens font preuve. Le don d'aujourd'hui permettra aux enfants de familles démunies de recevoir un cadeau pendant la saison des Fêtes. »

John McCallum, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada et député de Markham-Thornhill, s'est joint aux pharmaciens locaux, aux employés et aux représentants de l'organisme de bienfaisance Toys for Tots Canada lors d'une cérémonie de remise des jouets tenue à Markham.

« Nous sommes reconnaissants à McKesson Canada et à toutes les pharmacies et tous les magasins locaux pour ce don, a déclaré le ministre. Il est toujours agréable de voir la communauté s'unir pour contribuer à des organismes de bienfaisance comme Toys for Tots Canada. Cela illustre bien la générosité des Canadiens et le grand coeur des gens de Markham-Thornhill. »

« C'est une contribution remarquable qui nous permet d'offrir des jouets aux enfants qui, autrement, n'en auraient pas durant les Fêtes, se réjouit Robert Krizanec, président de Toys for Tots Canada. Au nom de ces enfants formidables et de leurs familles, je tiens à remercier chaleureusement McKesson Canada ainsi que les pharmacies Guardian, I.D.A. et Remedy'sRx pour ce généreux don. »

À propos de Toys for Tots Canada

Toys for Tots (Canada) est un organisme de bienfaisance canadien, qui s'appuie sur des partenariats locaux entre les Forces armées canadiennes, les entreprises et les citoyens engagés, dont le seul but, en tant qu'organisation, consiste à fournir des jouets aux enfants de familles démunies. L'organisme cherche à résoudre et à prévenir les problèmes précis auxquels sont confrontées les familles et les organisations qui les appuient en donnant des jouets à des enfants qui, autrement, n'en auraient pas à une période importante de l'année. Toy for Tots distribue également des jouets tout au long de l'année aux intervenants sociaux et aux organisations locales responsables en cas d'urgence, à l'intention des enfants victimes de situations catastrophiques.

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada se dédie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie des soins de santé de dispenser aux patients de meilleurs soins plus sûrs. Ses solutions permettent aux pharmacies, aux fabricants, aux hôpitaux et aux autres institutions de soins de santé de se rapprocher des millions de patients qu'ils traitent par jour, tout en contribuant à la qualité et à la sûreté des soins au Canada.

SOURCE MCKESSON CANADA

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 14:28 et diffusé par :