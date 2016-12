Air Canada offre la chance à ses clients de payer au suivant à l'aide d'un vol gratuit







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Air Canada donne aux clients l'occasion d'offrir un voyage en cadeau à quelqu'un qui le mérite pendant cette période des Fêtes. https://www.facebook.com/aircanada/videos/1285491871498705/

Hier soir, à bord du vol AC115 qui assurait la liaison Toronto-Vancouver par Dreamliner 787 d'Air Canada, les clients ont tous reçu deux billets d'avion aller-retour pour toute destination desservie par Air Canada. Le premier billet permet aux clients de réaliser un rêve et d'avoir une influence positive; le second peut être offert à une personne qui fera sa propre marque dans le monde.

« Dans l'esprit du temps des Fêtes, nous sommes fiers de lancer un programme qui nous touche directement et qui aide nos clients à avoir une influence positive », a affirmé Andrew Shibata, directeur délégué - Marques à Air Canada. « Nous invitons nos clients à montrer leur fierté et le meilleur de ce que le Canada a à offrir au monde, en affichant les valeurs, l'énergie et la passion qui caractérisent les Canadiens. Que ce soit pour rejoindre leur famille dans un pays lointain, faire du bénévolat pour une oeuvre de bienfaisance à l'étranger, entreprendre le voyage épanouissant d'une vie, ou aider un ami à accomplir un but, nous sommes impatients d'entendre comment nos clients feront leur marque l'année prochaine et les bonnes choses qui résulteront de ce vol spécial. »

Les Canadiens peuvent suivre l'histoire grâce aux mots-clics #FlyTheFlag et #TousFiers dans les médias sociaux.



