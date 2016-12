L'Aéroport Billy Bishop : un pas de plus vers le prédédouanement américain alors que le président Obama promulgue une loi







TORONTO, le 22 déc. 2016 /CNW/ - L'aptitude à pouvoir s'acquitter des modalités de douanes américaines à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto se concrétise. En effet, le président Obama a signé un projet de loi ratifiant la nouvelle entente de prédédouanement entre le Canada et les États-Unis. La signature de la nouvelle loi a été célébrée plus tôt aujourd'hui par le sénateur Patrick Leahy, démocrate du Vermont, à l'Aéroport international de Burlington à l'arrivée du premier vol de la saison de Porter Airlines. La loi s'inscrit dans un effort en vue de faciliter les déplacements des voyageurs entre les deux pays et d'améliorer les relations commerciales bilatérales tout en renforçant la sécurité nationale.

L'Aéroport Billy Bishop de Toronto figurait parmi les installations canadiennes de transport comprises dans le programme élargi de précontrôle américain, en mars 2016. L'annonce, qui incluait aussi l'Aéroport Jean-Lesage de Québec, faisait partie de la première visite officielle du premier ministre Justin Trudeau aux États-Unis, qui allait se réunir avec le président Obama.

« PortsToronto et les partenaires de l'aéroport travaillent avec le bureau américain des douanes et de la protection des frontières (CBP) et avec les équipes de Transports Canada, de la Sécurité publique et du Commerce international en vue d'établir un centre de précontrôle à l'aéroport, et nous sommes très heureux que la loi ait été ratifiée, a déclaré Geoffrey Wilson, PDG de PortsToronto qui est propriétaire et exploitant de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Le précontrôle américain facilitera l'accès de nos passagers aux États-Unis, ce qui améliorera par le fait même le service à la clientèle dans notre aéroport. Nous sommes impatients de collaborer avec les représentants canadiens afin de poursuivre les discussions liées à la mise en oeuvre l'installation de prédédouanement américain à l'Aéroport Billy Bishop, ce qui nous permettra d'apporter des améliorations dans le domaine de l'efficacité, du service à la clientèle, des relations commerciales et de la sécurité. »

En tant que sixième aéroport canadien le plus achalandé qui dessert les États-Unis, l'Aéroport Billy Bishop est une porte d'accès importante qui tirera avantage d'un précontrôle américain. Chaque année, plus de 400 000 passagers se rendent aux États-Unis depuis l'Aéroport Billy Bishop. Le prédédouanement américain permettra aussi d'élargir notre capacité à desservir les marchés américains et d'accroître la structure et l'attribution de créneaux à l'aéroport.

La nouvelle entente de précontrôle entre le Canada et les États-Unis étant maintenant ratifiée par les États-Unis, les prochaines étapes consistent en sa ratification par le Canada et en l'établissement des coûts particuliers et de l'environnement opérationnel à l'Aéroport Billy Bishop. On prévoit qu'une fois conclue l'Entente sur les conditions d'exploitation entre l'U.S. CBP et PortsToronto, il faudra compter environ un an avant l'ouverture de l'installation de précontrole américain. Les plans de construction visant la modernisation de l'aérogare à l'Aéroport Billy Bishop, annoncés en octobre, comprenaient une installation de prédédouanement.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

L'Aéroport Billy Bishop est le neuvième aéroport le plus achalandé au Canada, et accueille chaque année 2,7 millions de voyageurs d'affaires et d'agrément. Il s'agit également du sixième aéroport le plus achalandé parmi les aéroports canadiens qui desservent les États-Unis. Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 2,1 milliards de dollars en production économique chaque année, et contribue au maintien de 6 500 emplois, dont 1 960 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'aéroport a récemment remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports d'Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports (ACI) d'Amérique du Nord, qui lui a décerné le prix 2015 de la qualité des services aux aéroports, ainsi que par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards de 2016. Il a également été nommé dernièrement par Condé Nast Traveler le quatrième meilleur aéroport international.

À propos de PortsToronto (http://www.portstoronto.com)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto (anciennement l'Administration portuaire de Toronto) travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provinciaux et municipaux afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui accueille plus de deux millions de passagers chaque année, la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada, ainsi que les Terminaux 51 et 52, qui offrent des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs aux entreprises au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 9 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités du secteur riverain de Toronto et au-delà. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et elle est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

