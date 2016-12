Exporter, partager, prospérer - Le premier ministre Philippe Couillard dirigera une mission multisectorielle en Israël et en Cisjordanie







QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, dirigera une mission multisectorielle historique pour le Québec en Israël et en Cisjordanie, du 19 au 24 mai 2017. Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, et de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, David Birnbaum.

Cette mission sera l'occasion de renforcer et de développer de nouveaux partenariats pour stimuler les échanges dans les domaines clés de l'économie mondiale tels que la recherche, l'innovation, l'entrepreneuriat (start-ups), les sciences de la vie, l'aérospatiale, l'agroalimentaire, les technologies de l'information et des communications et le numérique.

Le Gouvernement du Québec invite les représentants d'entreprises et d'institutions québécoises provenant des secteurs visés qui souhaitent participer à cette mission à communiquer avec l'équipe du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, à mission.israel@economie.gouv.qc.ca .

