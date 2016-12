Dirks est de retour







Ray Dirks est de retour, présentant son nouveau site Web

NEW YORK, 22 décembre 2016 /PRNewswire/ -- RAY DIRKS RESEARCH, disponible début 2017. Ses points de vue sur la bourse seront présents sur le site. Dirks est à présent très orienté à la hausse.

Les principaux faits marquants de la carrière de Ray Dirks :

Il a rejoint Goldman Sachs en 1963 en tant que premier analyste en assurances avec un cabinet majeur.

Il a dirigé l'établissement bancaire d'investissement de 500 employés. Il a levé des milliards à travers la gestion de centaines de premiers appels publics à l'épargne dans les années 1970/1980.

Dirks a révélé la fraude massive d'actions d'assurances Equity Funding en 1973, la plus grande fraude d'actions jusqu'à Enron.

En 1983, Dirks a remporté son procès contre la SEC devant la Cour suprême. L'affaire Dirks contre la SEC est définie comme un « délit d'initié » et est enseignée dans les écoles de droit.

Quelques exemples des types de couvertures que Dirks Research entend fournir sont présentés ci-après.

ASSURANCES

Hartford Financial Services Group et Aflac Incorporated.

Hartford, la plus ancienne société d'assurances générales des États-Unis est l'une des plus anciennes au monde. La valeur comptable est largement supérieure au cours de l'action. En outre, la réassurance substantielle protège contre le risque de chute de son cours.

Aflac de Columbus, en Géorgie est la société d'assurances santé/vie à la croissance la plus rapide au Japon. Oui, il s'agit de la même société avec le canard ! Aflac vend à travers sa propre agence et un vaste réseau de bureaux postaux japonais. Elle a des dividendes élevés et un solide historique en matière de rachat sur le marché. Le ratio cours/bénéfice de 11 est à peu à 50 % des 30 dernières années.

SOINS DE SANTÉ

En parlant du Japon, Cyberdyne fait la une des journaux ces derniers temps. Cette société de neurorobotique a des ventes modestes, pas de profits et près de 2 milliards $ de capitalisation boursière.

Les Japonais parient massivement sur la neurorobotique qui permet au cerveau ou aux muscles faibles d'apporter leur contribution pour aider les membres invalides à fonctionner. Leur histoire d'encouragement d'une obscure technologie auprès des superproductions commerciales est enviable. Vous souvenez-vous du VCR ?

Bionik Laboratories s'en rapproche mais avec une meilleure technologie. Les professeurs du MIT, les Drs Hogan et Krebs, pionniers de la neurorobotique sont avec Bionik. Plusieurs des produits de BNKL pour réhabiliter les victimes d'un accident vasculaire cérébral avec paralysie ont été approuvés par la FDA et sont prêts à être commercialisés. Les 400 000 victimes affaiblies par un accident vasculaire cérébral devraient bénéficier de la neurorobotique de Bionik en 2017. La robotique de Bionik sera bientôt un composant essentiel du marché de la physiothérapie américaine dont la valeur s'élève à 15 milliards $.

