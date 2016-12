Le réseau de publicité mobile Yeahmobi lève environ 100 millions USD de fonds pour son expansion







XI'AN, Chine, 22 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Le réseau de marketing pour la performance mobile, Yeahmobi, vient de lever 639 millions RMB (environ 100 millions USD), pour soutenir son expansion mondiale. L'entreprise chinoise, basée à Xi'an, est désormais évaluée à environ 5 milliards RMB (environ 720 millions USD).

Parmi les investisseurs dans ce placement privé, on trouve Beijing Bohai Tongxin Private Equity Fund (120 millions RMB), Nanjing Huawen Hongsheng Startup Investment Fund (100 millions RMB), Shenzhen Qianhai Bochuang Private Equity Fund (60 millions RMB), et 11 autres.

Le financement devrait être utilisé comme fonds de roulement nécessaire pour les activités de publicité mobile dans les filiales et les divisions de l'entreprise, ainsi que pour servir de fonds de réserve pour les efforts que l'entreprise fait en termes de fusions et d'acquisitions (M&A) pour consolider les actifs des médias numériques mondiaux. Dans le cadre de son aspiration à avoir une ampleur mondiale, Yeahmobi prévoit de tirer parti des conditions favorables du marché des capitaux sur son marché national, afin de poursuivre des opportunités de croissance à l'échelle du globe. L'objectif principal des acquisitions et des fusions consistera à améliorer la technologie et à construire une présence sur certains marchés de l'entreprise pour compléter la portée actuelle de Yeahmobi. Par ailleurs, le changement mettra Yeahmobi dans une bonne position pour la nouvelle vague de consolidation de l'industrie.

Créée en 2011, Yeahmobi est une plateforme de publicité mobile intelligente conçue pour aider les entreprises de technologie mobile à connaître une croissance mondiale, à acquérir des utilisateurs actifs et à monétiser leurs inventaires.

L'entreprise exerce ses activités dans le domaine des applications grand public, des jeux mobiles, du commerce électronique transfrontalier, de la finance sur Internet, des styles de vie, des voyages, entre autres secteurs, en offrant une couverture mondiale. Yeahmobi génère plus de 90 millions d'activations par mois dans plus de 200 pays et régions du globe, dans l'optique « d'aplanir le monde avec la technologie ».

La précédente ronde de financement de l'entreprise s'est close en avril 2016, et a levé 25 millions USD à travers des fonds de placement, sous l'égide du géant chinois de la technologie Xiaomi et de son PDG, Lei Jun.

En termes de rentabilité, l'entreprise a rapporté ses résultats pour le premier trimestre 2016, soit un bénéfice net de 11 millions USD et un chiffre d'affaires de 97 millions USD, qui appuient la croissance des activités commerciales.

Yeahmobi vient de remporter le prix « Mobile Champion of China Channel Partner » (champion mobile du partenaire de distribution en Chine) de Google, sur la base des normes et critères internationaux de performances, notamment le volume du trafic, le nombre d'utilisateurs actifs et la portée du service. En 2015, l'entreprise a aussi été nommée « The Best Mobile Ad Service Premier Partner » (meilleur partenaire de pointe de services de publicité mobile) et « The Fastest-Growing Premier Partner » (partenaire de pointe à la croissance la plus rapide) par Google.

Yeahmobi emploie 320 personnes dans des bureaux situés à Xi'an, Beijing, Shanghai, Shenzhen, New Delhi, Berlin, Tokyo et San Francisco.

