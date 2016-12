Diffusion du 8e rapport issu du registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation des soins de santé et de services sociaux







QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux vient de rendre public le 8e rapport du registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation des soins de santé et de services sociaux. Cette édition du rapport couvre la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Il s'agit du premier rapport à être publié depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales. Il présente un portrait général des incidents et des accidents ayant eu lieu pendant l'année qu'il couvre. Chacun des événements rapportés a été analysé au sein de l'établissement où il s'est produit. À la suite de ce processus, certaines conclusions ont été tirées en vue de mettre en oeuvre des mesures de prévention permettant d'éviter qu'une telle situation se répète.

Le fait de répertorier ces événements indésirables permet d'avoir une vue globale de ceux-ci pour l'ensemble du réseau. L'objectif n'est pas de comparer les établissements, ce qui serait inadéquat en raison des différences entre eux, mais plutôt d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et des services, et ce, dans un souci de transparence.

Pour l'année 2015-2016, 484 021 événements indésirables ont été déclarés. Environ la moitié (53,5 %) de ces cas concernent des personnes de plus de 75 ans. La majorité des incidents et des accidents sont des chutes (35,3 %) ou des erreurs de médication (28,3 %) et se sont produits dans les CHSLD et les hôpitaux. Le rapport révèle par ailleurs que la plupart des événements indésirables (85 %) n'ont eu aucun impact.

