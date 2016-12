Entente entre le Canada et le Nouveau?Brunswick concernant le financement de l'Accord sur la santé







FREDERICTON, NB, le 22 déc. 2016 /CNW/ - Le système public de soins de santé du Canada est une source de fierté, et le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick sont résolus à s'assurer qu'il répond aux besoins des familles canadiennes.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Nouveau-Brunswick se sont entendus sur un nouveau financement fédéral ciblé sur dix ans en vue d'investissements transformateurs dans les soins à domicile et les soins de santé mentale.

Au cours des dix prochaines années, le gouvernement fédéral versera 229,4 millions de dollars au Nouveau-Brunswick :

125,1 millions de dollars pour améliorer les soins à domicile, notamment pour répondre aux besoins critiques en matière d'infrastructures de soins à domicile;

104,3 millions de dollars pour financer des initiatives en santé mentale.

Selon cet accord de financement, le Nouveau-Brunswick recevra sa part de l'investissement dans les soins à domicile et la santé mentale offert par le gouvernement fédéral lors de la réunion des ministres des Finances et de la Santé tenue le 19 décembre 2016. Le Nouveau-Brunswick est la première province à conclure un nouvel accord de financement des soins de santé avec le gouvernement fédéral. Les fonds seront accordés à compter du 1er avril 2017.

Au cours des prochaines semaines, les deux gouvernements élaboreront des indicateurs de rendement et des mécanismes en vue de la présentation de rapports annuels aux citoyens, ainsi qu'un plan détaillé sur la façon dont les fonds seront dépensés, outre les programmes existants. Les gouvernements du Canada et du Nouveau?Brunswick règleront les détails concernant la responsabilité et la reddition de comptes, conformément à l'approche pancanadienne prévue dans l'offre de financement fédéral du 19 décembre.

On s'attend à ce que ces investissements permettent de raccourcir considérablement les temps d'attente pour les services de santé mentale destinés aux enfants et aux jeunes et de réduire le nombre de patients hospitalisés qui pourraient bénéficier de soutien et de meilleurs soins chez eux ou dans la collectivité.

Les investissements ciblés dans les soins à domicile et les soins de santé mentale s'ajoutent aux engagements existants prévus par la loi au moyen du Transfert canadien en matière de santé (TCS), lequel continuera de croître. Ce nouvel accord de financement est conforme aux investissements fédéraux offerts aux gouvernements provinciaux et territoriaux le 19 décembre et il serait modifié pour tenir compte des changements apportés par voie législative au TCS dans l'éventualité d'un accord pancanadien conforme à l'offre fédérale précédente.

Citations

« Nous écoutons les Néo-Brunswickois, qui veulent que nous bâtissions un partenariat solide avec le gouvernement Trudeau et qui souhaitent que nous investissions dans de meilleurs soins de santé. L'accord de financement d'aujourd'hui nous assurera, ce printemps, un financement pour les soins à domicile et de santé mentale qui, autrement, aurait pu être retardé ou perdu. Cette annonce se traduira par des résultats concrets pour les Néo-Brunswickois grâce à des investissements accrus en soins de santé. »

L'honorable Brian Gallant

Premier ministre du Nouveau-Brunswick

« Aujourd'hui, le premier ministre Gallant a pris une décision qui constitue une excellente nouvelle pour les gens du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Canada fera d'importants investissements afin d'améliorer la qualité des soins de santé pour les familles canadiennes, ce qui comprend un accès accru aux soins à domicile et de santé mentale. Je tiens à remercier le premier ministre Gallant ainsi que nos homologues provinciaux au Nouveau-Brunswick de leur vision et de leur leadership. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

