Lancet Infectious Diseases publie une étude indépendante en double aveugle qui confirme la capacité du test sanguin Immunoxperttm de MeMed à différencier précisément les infections bactériennes des infections virales chez l'enfant

MeMed Ltd. a annoncé aujourd'hui la publication par le Lancet Infectious Diseases des résultats d'OPPORTUNITY, une étude clinique externe multicentrique et en double aveugle menée auprès d'enfants à l'international par des chercheurs du centre médical universitaire d'Utrecht. OPPORTUNITY a satisfait à ses critères de jugement principaux, confirmant en toute indépendance la capacité du nouveau test sanguin de MeMed, ImmunoXpert, à distinguer avec précision une infection bactérienne d'une infection virale chez l'enfant. L'étude a également démontré qu'ImmunoXpert donne des résultats largement supérieurs aux tests de routine.

« Les résultats dépassent toutes nos attentes », a déclaré le professeur Louis J. Bont, docteur en médecine titulaire d'un doctorat, division des maladies infectieuses et immunitaires du département de pédiatrie du centre médical universitaire d'Utrecht aux Pays-Bas, également investigateur principal. « Nous avons obtenu la confirmation par une étude indépendante que le test est extrêmement précis chez l'enfant et permet de poser un meilleur diagnostic que n'importe quel autre test de routine utilisé actuellement. Il a le potentiel de nous aider dans une très large mesure à réduire la surconsommation d'antibiotiques et à lutter contre la résistance bactérienne. À notre connaissance, il s'agit de la première étude prospective de validation d'un test de diagnostic permettant de distinguer une infection bactérienne d'une infection virale réalisée en double aveugle. »

« MeMed a pris le risque inhabituel de donner la possibilité à des experts de premier plan d'évaluer en toute indépendance ses tests en double aveugle. Nous sommes ravis que les résultats ainsi obtenus viennent corroborer les conclusions de notre précédente étude CURIOSITY », a indiqué Eran Eden, DG de MeMed titulaire d'un doctorat. « Nous avons franchi une nouvelle étape importante dans le cadre de nos efforts continus pour apporter des preuves cliniques de la plus grande qualité de l'efficacité de nos tests. »

« Contrairement à la plupart des outils de diagnostic classiques, qui s'attachent à identifier le virus ou la bactérie à l'origine de la maladie, ImmunoXpert recherche dans le système immunitaire des marqueurs qui indiquent si le patient lutte contre une infection virale ou bactérienne », a indiqué le Dr Kfir Oved, directeur technique de MeMed titulaire d'un doctorat. « Cette approche fondée sur le système immunitaire permet de dépasser les limites inhérentes à de nombreux outils diagnostiques classiques. Elle est précise et rapide et permet de diagnostiquer des infections qui ne sont pas aisément accessibles, comme la pneumonie. »

L'étude a porté sur 577 enfants âgés de 2 à 60 mois souffrant d'infections des voies respiratoires inférieures ou présentant une fièvre d'origine inconnue. ImmunoXpert a permis de distinguer avec une grande précision les infections virales des infections bactériennes manifestes avec une sensibilité de 88 %, une spécificité de 93 % et une valeur prédictive négative de 98 %. ImmunoXpert a donné de meilleurs résultats que les tests de routine, réduisant de plus de 50 % le nombre de cas d'infections virales diagnostiquées à tort comme étant d'origine bactérienne. Ces conclusions témoignent de la grande capacité d'ImmunoXpert à contribuer à la réduction des prescriptions inutiles d'antibiotiques.

Les infections bactériennes et virales sont souvent impossibles à distinguer sur le plan clinique, d'où une surconsommation d'antibiotiques qui contribue à la progression de l'antibiorésistance, laquelle, selon l'Organisation mondiale de la Santé, est tellement développée qu'une crise se dessine.[1] Paradoxalement, l'incapacité à différencier rapidement les infections conduit également, dans 20 à 40 % des cas d'infections bactériennes selon les estimations, à un sous-recours aux antibiotiques qui expose les patients à des risques de complications et conduit à une hausse des dépenses de santé.[2] Un test à même de distinguer rapidement et avec précision une infection bactérienne d'une infection virale a le potentiel d'améliorer la prise en charge du patient en offrant aux médecins les informations dont ils ont besoin pour prendre et étayer leurs décisions médicales et réduire à la fois la sur et la sous-consommation d'antibiotiques.

MeMed travaille sur une série de grandes études cliniques multicentriques portant sur plus de 10 000 patients en collaboration avec des leaders d'opinion du milieu médical et prévoit de mener des études cliniques aux États-Unis en 2017. La société établit des partenariats avec des acteurs internationaux des secteurs public et privé afin de faciliter la mise à disposition de ses tests à l'échelle mondiale.

À propos de MeMed

MeMed a vocation à améliorer la vie des patients grâce à la recherche, au développement et à la commercialisation de tests innovants qui contrôlent l'état du système immunitaire de l'organisme. Ses tests décodent les différentes réponses apportées par le système immunitaire à des états pathologiques et de santé divers et variés. La société s'attache à offrir aux hôpitaux et médecins de ville des solutions rapides, précises et exploitables pour diagnostiquer les maladies inflammatoires et infectieuses aiguës. Son premier test, ImmunoXpert, s'est avéré être en mesure de déterminer avec précision si un patient souffre d'une infection bactérienne ou virale, l'objectif étant de donner les moyens aux médecins de prendre des décisions de traitement antibiotique plus éclairées. L'utilisation clinique d'ImmunoXpert a été approuvée dans l'Union européenne, en Suisse et en Israël. Le test est actuellement distribué sur ces territoires dans le cadre d'un projet pilote et sa diffusion commerciale à plus grande échelle est en cours. MeMed développe actuellement un test de diagnostic rapide (en quelques minutes) sur le lieu d'intervention de seconde génération. Pour obtenir un complément d'informations, veuillez consulter le site http://www.me-med.com

