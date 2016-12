Recyclage et consigne sur les bouteilles de vin - La SAQ doit démontrer sa bonne foi







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - La SAQ doit faire preuve de bonne foi et installer des machines pour récupérer les bouteilles de vin dans les SAQ dépôt.

« La SAQ soutient encore une fois qu'elle manque de place dans ses succursales pour instaurer une consigne sur les bouteilles de vin. Pourquoi ne pas commencer par les SAQ dépôt, il y a en a dans plusieurs grands centres. Cela pourrait très bien s'harmoniser avec les cartes Inspire : ceux qui ramènent leurs bouteilles à la SAQ dépôt auraient des crédits sur leur carte. La SAQ doit cesser de trouver des prétextes contre la consigne et commencer à trouver des solutions », souligne le coordonnateur des Métallos pour la région de Montréal, Pierre Arseneau.

La Presse rendait publique ce matin une étude de KPMG au sujet de l'implantation d'une consigne sur les bouteilles de vin, que la SAQ tentait de maintenir confidentielle. Les tribunaux ont donné raison aux groupes écologistes qui souhaitaient y avoir accès. Ceux-ci ont souligné les faiblesses de l'étude, qui ne prenait pas en compte dans son analyse des coûts la valeur de revente du verre et la possibilité de réduire les frais de transport du verre en utilisant les camions de la SAQ.

« Collectivement, nous avons tout à gagner à recycler le verre correctement, avec une consigne. Le verre serait moins souillé en arrivant au centre de recyclage, il serait possible de le recycler pour le réutiliser plus efficacement. Nos 330 membres chez Owens Illinois pourraient produire du verre de façon plus écologique en générant moins de gaz à effet de serre et à moindre coût », explique Pierre Arseneau.

Pour l'heure, l'entreprise de Pointe-Saint-Charles peine à s'approvisionner en calcin, soit du verre recyclé et broyé et doit l'importer. Une plus grande proportion de calcin dans les recettes aide à réduire les émissions de GES.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Metallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 12:10 et diffusé par :