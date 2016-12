Partage des produits de la criminalité 2015-2016 : 4 municipalités et 2 corps policiers de la Montérégie se partagent 434 643 $







QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, est heureuse de remettre, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, une somme de 434 643 dollars à 6 organisations de la Montérégie.

« En retournant à nos partenaires municipaux une partie des sommes confisquées grâce au travail d'enquête effectué par les policiers, le gouvernement du Québec poursuit son engagement en matière de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci. Ainsi, il s'assure de fournir aux intervenants sur le terrain des ressources afin de les appuyer dans leur travail », a déclaré le ministre Coiteux.

Ces sommes sont remises dans le cadre du Programme de partage des produits de la criminalité. Celui-ci prévoit qu'une partie des bénéfices générés par la confiscation des produits d'activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes municipaux et aux communautés autochtones dont les corps de police ont participé aux opérations qui ont mené à la saisie de ces biens. Ainsi, dans la région de la Montérégie, le travail des policiers a permis aux autorités locales de redistribuer les sommes suivantes :

Ville de Châteauguay : 29 197 $

Ville de Granby : 1 916 $

: 1 916 $ Ville de Longueuil : 326 236 $

: 326 236 $ Ville de St-Jean -sur-Richelieu : 27 606 $

-sur-Richelieu : 27 606 $ Régie intermunicipale de police Richelieu - St-Laurent : 39 922 $

- : 39 922 $ Régie intermunicipale de police Roussillon : 9 766 $

« Grâce aux efforts des corps policiers, la région de la Montérégie profite des retombées de la lutte contre la criminalité. D'ailleurs, je tiens à remercier les policiers et policières de la Montérégie qui rendent nos villes et villages plus sécuritaires pour nos citoyens », a ajouté la ministre Lucie Charlebois.

Au Québec, quelque 5,1 millions de dollars seront ainsi retournés aux organismes municipaux et aux communautés autochtones dont les corps de police ont participé aux opérations qui ont mené à la saisie des produits et instruments du crime ainsi qu'à certains organismes communautaires dont la mission vise à faciliter ces opérations.

Rappelons qu'en vertu du même programme, 1,25 million de dollars sont également remis chaque année à des organismes travaillant en prévention de la criminalité auprès des jeunes par le ministère de la Sécurité publique et que la même somme est versée au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels par le ministère de la Justice.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 12:14 et diffusé par :