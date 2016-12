Wajax annonce la nomination du chef des finances







TORONTO, le 22 déc. 2016 /CNW/ - Wajax Corporation (« Wajax » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Darren Yaworsky au poste de premier vice-président, Finances et chef des finances. Il entrera en fonction le 8 mars 2017.

M. Yaworsky est un dirigeant financier expérimenté qui a fait ses preuves dans le domaine de la gestion des finances, de la trésorerie et du risque dans l'entreprise. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président aux finances et trésorier au Chemin de fer Canadien Pacifique et auparavant, il a rempli plusieurs fonctions de cadre supérieur en finances au groupe de sociétés Enbridge, y compris celle de trésorier à Enbridge Energy Partners LP et de trésorier à Enbridge Income Fund. Il a également travaillé dans le domaine de la gestion des finances et du risque à BMO Groupe financier et à RBC Marchés des Capitaux. M. Yaworsky est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université Lakehead et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Manitoba.

M. Yaworsky remplace John Hamilton, qui s'était joint à Wajax en 1999 à titre de premier vice-président, Finances et chef des finances. Le départ à la retraite de M. Hamilton avait été annoncé en août 2016.

« Nous sommes heureux d'accueillir Darren dans l'équipe Wajax », a déclaré Mark Foote, président et chef de la direction. « Il possède une vaste expérience en direction stratégique et financière dans plusieurs secteurs d'activité et nous attendons avec impatience de voir sa contribution au fur et à mesure de la mise en oeuvre de notre stratégie "4 points de croissance". Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de direction, j'aimerais remercier John, qui a toujours fait preuve d'un leadership exceptionnel et qui a donné d'excellents conseils stratégiques au cours de sa brillante carrière à Wajax. Nous sommes heureux que John reste avec nous dans les prochains mois pour assurer une transition harmonieuse et fluide. »

Grâce à un réseau de 121 succursales au Canada, la Société exerce ses principales activités de distribution dans les domaines de la vente, de la location et du service après-vente de pièces, ainsi que du soutien technique en matière d'équipement mobile, de systèmes de puissance et de composants industriels. Elle distribue de multiples gammes de produits et représente, dans le cadre de ses principales activités, un certain nombre de fabricants de premier plan dans le monde. Sa clientèle est diversifiée sur le plan des secteurs économiques, lesquels vont des ressources naturelles à la construction en passant par le transport, la fabrication, la transformation industrielle et les services publics.

