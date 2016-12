Financière des professionnels investit dans MultiD







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Financière des professionnels devient actionnaire de la société MultiD, une entreprise spécialisée en gestion comptable et en facturation médicale.

« Notre volonté est d'offrir aux médecins, une offre de services encore plus complète et, surtout, des plus concurrentielles. Cet actionnariat en est une belle preuve. Avec l'ensemble des changements récemment apportés à la facturation médicale, cette harmonisation soutenue des forces de la Financière à celles de MultiD arrive à point. », a déclaré M. André Sirard, président et chef de la direction de Financière des professionnels.

Cette nouvelle dynamique assurera la complémentarité des services offerts aux médecins et l'harmonisation des processus entre les équipes d'experts provenant des deux firmes.

« Après cinq années de fructueuse collaboration, nous sommes très heureux d'unir nos forces afin de soutenir plus efficacement les médecins dans leur gestion financière et ce, tout au long de leur parcours professionnel. », d'ajouter Mme Dominique Fortin, présidente de MultiD.

L'approche intégrée de MultiD permet de faciliter l'échange d'informations pour simplifier le suivi des objectifs financiers, la comptabilité, la facturation médicale et l'optimisation fiscale. Avec cette collaboration, Financière des professionnels élargit son offre et pourra mieux servir sa clientèle.

À propos de Financière

Financière des professionnels a une particularité dans le marché québécois: cette institution financière a été créée par des professionnels. Donc, elle connaît et comprend très bien leurs besoins, et ce, depuis bientôt 40 ans.

Offrant des services en gestion privée, des solutions de planification financière et une gamme complète de fonds communs de placement, la Financière se démarque dans le marché du patrimoine des professionnels, et ce, notamment auprès des médecins, dentistes, pharmaciens, notaires et architectes.

À propos de MultiD

MultiD est la référence en gestion administrative pour les médecins du Québec depuis 1969. Elle permet à ses clients d'épargner temps et argent en toute tranquillité d'esprit. Par le regroupement de tous ses services au même endroit, MultiD offre une expérience client unique et un service sur mesure inégalé.

