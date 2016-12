Avis de grève à la résidence Le Manoir Sully - Le Tribunal administratif du travail déclare que les services essentiels prévus sont suffisants pour que la santé ou la sécurité des résidents ne soit pas mise en danger.







QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d'hébergement privés de la région de Québec (CSN) représentant les salariés syndiqués de la résidence Le Manoir Sully de Québec a fait parvenir un avis de grève au Tribunal administratif du travail. Il s'agit d'une grève à durée déterminée débutant le 23 décembre à compter de 17 h et se terminant le 25 décembre 2016 à 12 h.

À la suite d'une séance de conciliation, le syndicat et l'employeur concluent une entente concernant les services essentiels à maintenir durant la grève. Après analyse, le Tribunal juge que les services essentiels décrits à l'entente sont suffisants pour assurer la santé et la sécurité des résidents durant cette grève.

Pour la durée de la grève, les parties ont établi un horaire pour déterminer les périodes de travail et celles pendant lesquelles le personnel pourra exercer son droit de grève.

Tous les soins d'hygiène, l'aide à l'habillement et la distribution de médicaments seront donnés et la tâche devra être terminée avant que le salarié exerce son temps de grève. Des services essentiels sont aussi prévus à la cuisine et à la salle à manger.

L'entente prévoit également le libre accès à l'établissement durant la grève. Elle prévoit aussi qu'advenant une situation exceptionnelle et urgente, le syndicat fournira le personnel nécessaire pour faire face à la situation.

Deux grèves ont déjà été exercées au cours des dernières semaines dans cette résidence, soit une grève de 22 h et 30 minutes le 8 décembre et une grève de 5 heures tenue le 25 novembre. Le Tribunal a rendu chaque fois des décisions concernant les services essentiels. Les décisions du Tribunal incluant l'ensemble des services essentiels sont disponibles sur le site Web www.tat.gouv.qc.ca sous la rubrique Décisions.

