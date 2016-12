Mishmash Média acquiert L'actualité







Le magazine, un pilier du paysage médiatique québécois depuis plus de 40 ans, poursuivra sa mission d'information, d'analyse et de réflexion.

MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Mishmash Média, membre du collectif expérientiel Mishmash, annonce l'acquisition du magazine L'actualité, propriété de Rogers Media depuis 1994.

En septembre 2016, le fonds d'investissement XPND Capital annonçait la création du collectif Mishmash, un regroupement d'entreprises des secteurs de la culture, des médias et du divertissement dont l'objectif est de faire rayonner la créativité québécoise à l'échelle internationale. L'acquisition de L'actualité, une des grandes publications de langue française dans le monde, s'inscrit parfaitement dans cette vision. Cette transaction constitue également un complément sans pareil aux activités de Communications Voir (éditeur du magazine Voir) et Média Boutique (une plateforme technologique innovante pour la monétisation de contrats-échanges d'entreprises médiatiques), deux entreprises qui font partie du portefeuille d'investissements de XPND Capital.

En plus d'exploiter les synergies générées conjointement avec les autres membres du collectif, Mishmash misera sur le développement de nouveaux modèles d'affaires, sur le prolongement de la marque L'actualité et sur la création d'alliances stratégiques afin d'assurer la pérennité du magazine.

De plus, Mishmash exploitera le potentiel des plateformes numériques, sans pour autant délaisser le format papier. Selon Alexandre Taillefer, associé principal de XPND Capital, l'imprimé demeure un élément clé des médias écrits et les plateformes électroniques doivent servir de complément, et non de solution de remplacement à l'imprimé. «?Dans un contexte de concentration des médias et un monde où certains réseaux sociaux représentent la principale source d'information pour une part importante de la population, L'Actualité demeure un des joyaux des médias québécois et permet d'assurer ainsi une diversité de voix dans le paysage médiatique du Québec?», a-t-il déclaré.

« L'actualité est une publication véritablement ancré dans les médias québécois et Rogers Media est heureux qu'elle puisse continuer de servir ses lecteurs grâce à des propriétaires solides et locaux comme XPND Capital », a déclaré Steve Maich, vice-président principal, contenu numérique et édition de Rogers Media.

La continuité de L'actualité

Mishmash reconnaît le rôle fondamental que joue L'actualité comme véhicule de réflexion, d'analyse et de critique des enjeux d'affaires publiques, et continuera de bâtir sur les solides fondations érigées par l'équipe éditoriale du magazine au cours des dernières décennies. « Nous saluons l'arrivée aujourd'hui de Mishmash Média comme nouveau propriétaire et nous sommes convaincus que cette entreprise saura préserver l'importance du magazine pour le public de langue française, tout en lui insufflant une nouvelle énergie pour faire face aux défis d'aujourd'hui », a déclaré Carole Beaulieu, rédactrice en chef de L'actualité depuis 18 ans, qui agira comme conseillère stratégique pour Mishmash Média.

Complémentarité des magazines Voir et de L'actualité

Mishmash visera à court terme une mise en commun de certaines fonctions des publications Voir et L'actualité. Les deux marques maintiendront cependant une direction éditoriale et des équipes de rédaction autonomes afin de bien répondre aux attentes des clientèles cibles différentes, mais complémentaires, des deux magazines.

D'autres annonces à venir

L'équipe de Mishmash est en discussion avec d'autres entreprises du secteur des médias et du divertissement et compte accueillir de nouveaux membres au cours des prochains mois.

À propos de Mishmash

Mishmash est un collectif expérientiel dont la mission est de faire rayonner le talent québécois à l'échelle nationale et internationale. Les activités du collectif se concentrent dans quatre secteurs : les médias, la production, les événements et les lieux de divertissement. Le collectif compte aujourd'hui quatre entreprises membres soit La Tribu, Groupe Piknic Électronik, Productions Opéra Concept MP (producteur d'Another Brick in the Wall - L'opéra) et Mishmash Média. Le collectif Mishmash est une initiative de XPND Capital, une société montréalaise de placement privé en capital de croissance. www.mishmash.ca | #mishmashmtl

