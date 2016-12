Glissement de terrain : Une aide financière gouvernementale pour Notre-Dame-du-Nord







QUÉBEC, le 22 déc.2016 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, rend la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord admissible au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents à la suite d'un glissement de terrain survenu dernièrement en bordure de la rue du Lac.

« Cette aide financière du gouvernement du Québec aidera la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord à réparer les dégâts causés par un glissement de terrain sur une partie de la rue du Lac », a précisé le ministre Coiteux.

Rappelons que le Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents vise à soutenir les municipalités, leurs citoyens et les entreprises qui ont été victimes d'un sinistre ainsi que les organismes ayant prêté aide et assistance lors d'un sinistre. Ce programme gouvernemental constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales et aux infrastructures municipales essentielles qui ne peuvent être couverts par une assurance. De plus, il peut servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes occasionnées par le déploiement de mesures préventives temporaires, de mesures d'intervention ou de mesures de rétablissement.

Pour plus d'information, consultez le site Internet du ministère de la Sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 10:44 et diffusé par :