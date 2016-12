Le soleil brillera sur le cinéma canadien au Palm Springs International Film Festival 2017







Quatre des sept films sélectionnés sont l'oeuvre de réalisatrices canadiennes : Nelly d'Anne Émond, Pays de Chloé Robichaud , Gun Runners d'Anjali Nayar et KONEL?NE: our land beautiful de Nettie Wild

Nelly Pays Gun Runners KONEL?NE: our land beautiful Les réalisateurs Xavier Dolan , Anne Émond, Chloé Robichaud et Nettie Wild font partie des talents canadiens qui assisteront au Festival

MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le cinéma canadien aura sa place au soleil. Sept films de chez nous ont été sélectionnés par le Palm Springs International Film Festival (PSIFF), qui aura lieu du 5 au 16 janvier 2017. Il s'agit de :

Gun Runners , Anjali Nayar ;

Juste la fin du monde, Xavier Dolan (coproduction Canada/France) (nommé pour faire partie de la présélection officielle des neuf films en lice pour le prix du Meilleur film en langue étrangère aux prochains Oscars);

KONEL?NE: our land beautiful, Nettie Wild;

Maliglutit, Zacharias Kunuk;

Nelly, Anne Émond;

Pays, Chloé Robichaud (Mme Robichaud sera également en compétition dans le cadre du programme New Voices/New Talent); et

X Quinientos, Juan Andrés Arango (coproduction Canada/Colombie/Mexique).

« Avec une telle diversité de films canadiens -- incluant des oeuvres de talents émergents et d'un pionnier des Premières Nations, des documentaires, des coproductions et le film canadien présélectionné pour l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère --, l'année commence en lion sur la scène internationale », a déclaré Carolle Brabant, directrice générale de Téléfilm Canada. « Je suis particulièrement heureuse de constater que les talents féminins seront bien représentés au sein du contingent canadien à Palm Springs. Des sept films sélectionnés, quatre ont été réalisés et scénarisés par des femmes, et cinq ont été produits par des femmes. »

Juste la fin du monde inclus dans le programme Awards Buzz

Juste la fin du monde fera partie du programme Awards Buzz du PSIFF, une sélection de 43 films considérés par les programmateurs du Festival comme étant les meilleurs parmi les 85 films en langue étrangère soumis aux Oscars. Les films se feront concurrence pour l'obtention du prix FIPRESCI décerné dans la section Awards Buzz. Palm Springs fait partie des quelques festivals de films où les cinéphiles ont la chance de pouvoir découvrir la plupart des films en lice pour l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère.

D'ajouter Michael Lerman, directeur artistique du Palm Springs International Film Festival : « Nous avons la chance extraordinaire de pouvoir mettre en valeur une autre année d'exception pour le cinéma canadien, avec le retour de maîtres cinéastes comme Zacharias Kunuk et l'ascension de talents émergents comme Chloé Robichaud. Et avec un film de Xavier Dolan présélectionné pour un Oscar, voilà une preuve de plus que l'industrie cinématographique canadienne est l'une des plus dynamiques au monde. »

Cinq années de partenariat

Dans le cadre d'un partenariat qui en est maintenant à sa cinquième année, Téléfilm et le Palm Springs International Film Festival travaillent de concert pour encourager la présence canadienne au Festival. Palm Springs est l'un des événements phares de la saison des festivals et suscite toujours beaucoup d'intérêt, puisqu'on y retrouve plusieurs films en compétition aux Golden Globes et aux Oscars, deux événements qui ont lieu peu de temps après le Festival.

Les talents canadiens au PSIFF

Des talents canadiens seront sur place pour représenter leur film :

Gun Runners , Anjali Nayar , réalisatrice

Juste la fin du monde, Xavier Dolan, réalisateur, et Nancy Grant, productrice

KONEL?NE: our land beautiful, Nettie Wild, réalisatrice, et Betsy Carson, productrice

Nelly, Anne Émond, réalisatrice

Pays, Chloé Robichaud, réalisatrice

, Chloé , réalisatrice X Quinientos, Juan Andrés Arango, réalisateur, et Yanick Létourneau, producteur

Le Canada, un monde de talent, série d'événements spéciaux, le 8 janvier 2017

Un événement-bénéfice en appui au Fonds des talents, un fonds de dons privés ayant pour principal objectif de développer et de promouvoir les carrières des talents émergents. Les philanthropes canadiens Carol et Paul Hill seront de nouveau les hôtes de cet événement rassemblant des gens d'affaires et des talents créateurs du Canada, qui auront l'occasion d'assister à une prestation du groupe The Tenors. Carol Hill est membre du comité consultatif du Fonds. Cet événement est organisé pour une cinquième année consécutive.

Après l'événement du Fonds des talents, plus de 100 invités assisteront à une présentation spéciale de Juste la fin du monde de Xavier Dolan, dans le cadre des projections de films canadiens de la journée.

de , dans le cadre des projections de films canadiens de la journée. Un événement de réseautage réunissant au PSIFF des talents canadiens et des représentants des industries du cinéma américaine et internationale.

Palm Springs Speaks French!, le 6 janvier 2016

Le Festival, de concert avec les consulats généraux de la Belgique, de la France et de la Suisse, la Délégation générale du Québec à Los Angeles, Téléfilm Canada et TV5 Monde, tiendra de nouveau un événement pour célébrer la présence du cinéma francophone à Palm Springs.

Cliquer ici pour en savoir plus sur les films canadiens à l'affiche au Palm Springs International Film Festival 2017.

À propos de Téléfilm Canada -- Du talent. À portée de vue.

Célébrant son 50e anniversaire en 2017, Téléfilm est vouée à la réussite de l'industrie audiovisuelle canadienne sur les plans culturel, commercial et industriel. Par l'entremise de différents programmes de financement et de promotion, Téléfilm appuie des entreprises dynamiques et des créateurs de talent ici et à l'international. De plus, Téléfilm formule des recommandations auprès du ministère du Patrimoine canadien concernant la certification des coproductions audiovisuelles régies par des traités, et elle administre les programmes du Fonds des médias du Canada. Lancé en 2013, le Fonds des talents recueille des dons privés qui servent principalement à soutenir les talents émergents. Visitez telefilm.ca et suivez-nous sur Twitter à twitter.com/telefilm_canada et Facebook au facebook.com/telefilmcanada.fr.

