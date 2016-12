Entraînement par intervalles haute intensité (HIIT), condition physique fonctionnelle et entraînement des personnes âgées sont les tendances canadiennes de pointe en 2017







TORONTO, ON--(Marketwired - 22 décembre 2016) - Pour la troisième année les professionnels canadiens du conditionnement physique prédisent que l'entraînement par intervalles haute intensité (HIIT) et le conditionnement physique fonctionnel seront les deux tendances canadiennes en conditionnement physique les plus efficaces. L'entraînement des personnes âgées a gagné la troisième place (depuis la sixième) soulignant la demande pour des options de conditionnement physique qui atteint le nombre croissant de Canadiens de plus de 55 ans.

Plus de 1 400 entraîneurs personnels, entraîneurs, propriétaires d'entreprises du conditionnement physique et des instructeurs de cours d'exercice en groupe partout a Canada ont précisé leur choix pour la tendance en conditionnement physique la plus efficace en 2017 dans un sondage canfitpro à propos des tendances en conditionnement physique. canfitpro a compilé leurs choix pour identifier les 10 tendances les plus populaires.

La recherche révèle également que la popularité croissante de l'entraînement en circuit et de style « bootcamp », l'entraînement en petit groupe et le conditionnement physique avec technologie portable de suivi sont parmi les tendances en conditionnement physique les plus efficaces attendues en 2017.

Les 10 tendances canadiennes en conditionnement physique les plus efficaces pour 2017 sont :

1) Entraînement par intervalles haute intensité (HIIT)

HIIT est une méthode d'entraînement impliquant des périodes d'exercice intense suivies par des durées de repos. L'approche par haute intensité est de plus en plus populaire, car elle fournit une bonne séance de mise en forme dans un plus court délai que le cardio à l'état stable et parce qu'elle fonctionne pour tous les niveaux de conditionnement physique. Alors que les Canadiens travaillent pendant de plus longues heures et essaient de maintenir un équilibre dans un agenda surchargé, HIIT s'adresse à cette compression du temps en brûlant du gras et en améliorant les avantages cardiovasculaires rapidement et efficacement. Les composantes du HIIT sont intégrées dans une variété d'entraînements personnels, d'entraînements en petit groupe et dans les séances de mise en forme par cours d'exercice en groupe. Un exemple de séance de mise en forme essentiellement HIIT est le Camp d'entraînement Tabata. Les séances de mise en forme du style circuit comme MyBootcamp intègrent également des éléments HIIT.

2) Conditionnement physique fonctionnel

Le conditionnement physique fonctionnel utilise plusieurs groupes de muscles pour renforcer d'une façon holistique contrairement à un groupe spécifique de muscles à la fois. Les programmes de conditionnement physique fonctionnel incluent des mouvements pratiques, défiant l'équilibre qui stimulent des activités comme le déneigement, de porter l'épicerie ou vider l'auto. Cette concentration aide à se préparer aux activités physiques de notre quotidien et à combattre les effets négatifs d'un style de vie sédentaire. Les programmes de condition physique fonctionnelle comme BODYPUMP et SGT Ken Boot Camp incluent des exercices de conditionnement physique fonctionnel comme de s'accroupir et se projeter en avant pour encourager les participants à acquérir de l'équilibre, de l'endurance et des groupes et de multiples groupes de muscles.

3) Entraînement des ainés

L'entraînement des ainés a gagné trois places à partir de la sixième place en 2016 fort de la demande croissante des Baby Boomers cherchant à adopter des habitudes de vie plus saines afin de maintenir leur santé et leur qualité de vie dans la soixantaine et au-delà. Les professionnels du conditionnement physique suivent des cours spécialisés et obtiennent des certifications pour apprendre à entraîner sécuritairement et efficacement les ainés. Plusieurs cours d'exercice en groupe comme Newbody ou BODYFLOW de Les Mills offrent des séances de mise en forme sécuritaires à impacte faible pour des gens de tous âges. Le Active Aging Certificate de canfitpro est un exemple du type de formation requise pour servir ce marché alors que des organisations comme le International Council on Active Aging travaillent à établir la prise de conscience et les habiletés pour aider les ainés actifs.

4) Séances expresses de mise en forme

Les séances expresses de mise en forme encouragent les participants à exécuter plusieurs exercices avec un rythme rapide pour générer un maximum de résultats. C'est une approche efficace pour les gens avec un agenda chargé - parfait pour l'heure du lunch ou après le travail. Pour une commodité extrême, les séances expresses de mise en forme durent typiquement 30 minutes ou moins. De bons exemples de séances expresses de mise en forme de tout le corps sont le circuit GoodLife Fitness FIT FIX® strength training et CXWORX.

5) Nutrition et programmes sains d'alimentation

Combiner l'exercice avec une saine alimentation est la meilleure approche pour voir plus rapidement les résultats de vos efforts - que ce soit pour la perte de poids ou pour faire progresser votre niveau général de conditionnement physique. Plus de professionnels du conditionnement physique canadiens suivent des formations additionnelles pour améliorer leur expertise en nutrition incluant la certification de canfitpro pour instructeur en saine alimentation et perte de poids et Eat-Clean Foundations de Tosca Reno pistonnée par canfitpro.

6) Entraînement en circuit et de style « bootcamp »

L'entraînement en circuit implique une série d'exercices exécutés en rotation avec un repos minimal. L'objectif est de gagner de la force tout en brûlant un maximum de calories. Un entraînement de style « bootcamp » mélange la callisthénie traditionnelle et des exercices de poids à de l'entraînement par intervalles et de l'entraînement musculaire. Les deux types de séances de mise en forme sont conçus pour pousser les participants plus fort qu'ils ne le feraient eux-mêmes. Les deux sont économiques, efficaces et porteurs de défis en combinant un conditionnement musculaire et aérobique pour générer des résultats. Un bon exemple est le TRX Team Training.

7) Technologie portable

La technologie portable fait son chemin vers les 10 meilleurs (de la 13e place en 2016) comme plus de Canadiens adoptent des moniteurs de conditionnement physique technologiques comme MYZONE, FitBit, Garmin et autres pour mesurer leurs activités, leur sommeil et leur hydratation. La technologie portable aide à rendre les utilisateurs plus responsables, elle encourage plus d'effort pendant l'activité physique et de plus saines habitudes à l'extérieur du gym. Elle peut également être utilisée pour encourager la compétition parmi les collègues et les participants aux cours en groupe ce qui motive une meilleure performance.

8) Entraînement personnel en groupe / entraînement de petite classe

L'entraînement personnel en groupe implique de petits groupes exécutant une série d'exercices à leur propre rythme sous la supervision d'un professionnel en conditionnement physique. Les participants profitent de la motivation et de l'esprit compétitif d'un entraînement en groupe ainsi que de l'expertise et des conseils de l'entraîneur qui dirige la classe. L'entraînement de petites classes est également une approche efficace plus économique pour faire progresser vos séances de mise en forme vers un niveau plus élevé.

9) Entraînement par poids corporel (utiliser votre corps comme résistance)

En utilisant votre poids corporel pour créer de la résistance est une tendance des séances de mise en forme qui augmente chez les professionnels canadiens du conditionnement physique et chez les consommateurs. Cette forme d'exercice augmente la force, la musculation et brûle du gras sans recours à des équipements rendant aisé le départ et suscitant moins d'intimidation pour les débutants. TRX et le Lebert Equalizer sont des exemples d'entraînement par poids corporel qui permet aux gens de résister à leur propre poids corporel en faisant des mouvements comme des fentes, des pompes et des redressements assis.

10) Entraînement personnel

De plus en plus de Canadiens choisissent de travailler avec des entraîneurs personnels pour accélérer les résultats de leur séance de mise en forme. Les entraîneurs créent des plans personnalisés de conditionnement physique, il offrent des conseils pour une saine nutrition et fournissent un mentorat motivationnel seul à seul pour atteindre les objectifs de conditionnement physique sécuritairement et avec la forme appropriée. Les entraîneurs personnels doivent obtenir et maintenir leur certification canfitpro de spécialiste en entraînement personnel et ils sont encouragés à mettre à niveau leurs qualifications pour améliorer leur expertise.

Perspective d'experts :

Rod Macdonald, vice-président, canfitpro

"Ce n'est pas une grande surprise de voir HIIT et les séances de mise en forme du conditionnement physique fonctionnel en tête de liste des tendances pour 2017. Ce sont des formes solides et efficaces de conditionnement physique qui sont utilisées comme pierre angulaire pour une variété de séances de mise en forme incluant les séances expresses de mise en forme car elles obtiennent rapidement et sécuritairement des résultats et nous rendent plus forts pour la vie de tous les jours. Il était intéressant de voir les entraînements de style « bootcamp », en circuit ainsi que l'entraînement de petits groupes joindre la liste des 10 meilleurs. Cela suggère que plus de gens embrassent la responsabilité et les connexions sociales offertes par une séance de mise en forme en plus petit groupe ainsi que le coaching et l'expertise qu'ils obtiennent des professionnels du conditionnement physique qui mènent ce genre de sessions intenses de conditionnement avec de plus petits groupes."

Maureen 'Mo' Hagan, vice-présidente de Fitness Innovation and Development, GoodLife Fitness et canfitpro

"Le fait que HIIT et le conditionnement physique fonctionnel demeurent dans les deux premières places démontre que ces formes de conditionnement physique sont ici pour de bon. Les deux aident les gens de façon extrêmement efficace à acquérir de la force musculaire, de l'endurance et l'augmentation de la forme cardiovasculaire... et mieux que tout, elles ne sont pas compliquées. J'étais également contente de voir le conditionnement physique des ainés progresser vers une des tendances en conditionnement physique les plus efficaces. Cela reflète les réalités de la démographie canadienne alors que plus d'adultes de plus de 55 ans recherchent des moyens sécuritaires et prouvés de se mettre en forme et y rester et améliorer leur qualité de vie."

Michele Colwell, vice-présidente des opérations -- Personal Training Services, GoodLife Fitness

"La portée de l'entraînement personnel continue de s'étendre alors que les clients recherchent des conseils et du coaching crédibles et soucieux pour améliorer la force, la flexibilité et la mobilité. Les entraîneurs personnels continuent de bâtir leur expertise et leurs qualifications, et nous voyons plus de certifications en réhabilitation et entraînement pour différents groupes d'âge ainsi que pour l'étirement du fascia et une mobilité améliorée. L'entraînement personnel demeure populaire parmi les gens qui recherchent des programmes de conditionnement physique efficaces, des avis à propos du style de vie et de l'alimentation ainsi que des résultats durables."

Tosca Reno, praticienne certifiée en thérapie nutritionnelle, auteure de The Eat Clean Diet et des fondations Tosca Reno's East-Clean pistonnée par canfitpro

"La nutrition et une saine alimentation demeurent près du sommet, car ils sont des éléments essentiels de la sauce du conditionnement physique. Pour qu'une séance de mise en forme soit efficace, vous devez alimenter votre corps de la bonne façon pour qu'il fournisse l'énergie et qu'il maintienne un poids sain. J'encourage les gens à se débarrasser des aliments transformés comme le sucre et focaliser sur une saine alimentation, riche en nutriments avec des aliments adéquatement préparés et provenant de sources sûres. Une bonne alimentation est la base pour obtenir les meilleurs résultats en conditionnement physique et se sentir en santé et énergisé."

À propos du sondage canfitpro sur les tendances 2017 en conditionnement physique

canfitpro a questionné ses membres en novembre 2016 et a reçu les réponses de 1 400 professionnels du conditionnement physique. Plus de 45 pour cent des répondants possèdent plus de six années d'expérience dans l'industrie du conditionnement physique.

À propos de canfitpro

canfitpro est le plus important fournisseur de formation de l'industrie canadienne du conditionnement physique. Fondé en 1993, canfitpro fournit de la formation, des certifications, des conférences, des salons commerciaux et des services aux membres qui sont accessibles et de qualité. Les 100 000 et plus membres de canfitpro incluent certains des meilleurs professionnels du conditionnement physique, administrateurs de centre de culture physique, fournisseurs de l'industrie et consommateurs de conditionnement physique de la planète. www.canfitpro.com

