En route vers le Sommet sur l'alimentation - Un duo de conférenciers d'honneur pour la deuxième rencontre préparatoire

QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Après le passage remarqué de M. Ricardo Larrivée à la première rencontre préparatoire du Sommet sur l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Paradis, dévoile l'identité des conférenciers d'honneur de la deuxième rencontre, dont le thème sera le développement du potentiel de l'industrie alimentaire québécoise sur les marchés d'ici et d'ailleurs.

Les participants du prochain rendez-vous entendront le témoignage de Mélanie et d'Alain Chalifoux, respectivement directrice de la planification et président de la Laiterie Chalifoux, une entreprise familiale centenaire basée à Sorel. Cousins et issus de la quatrième génération de la famille Chalifoux, Mélanie et Alain ont mis à profit leur expérience afin de réorganiser leur entreprise. Parmi les nombreuses distinctions remportées par la Laiterie Chalifoux, on compte, en 2016, un prix Caseus, un prix du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) et trois prix du Grand Prix canadien des produits nouveaux.

« Dynamiques et innovateurs, Mélanie et Alain Chalifoux ont su relever avec brio les défis qui se présentent dans leur entreprise. Leur témoignage donnera le ton aux discussions et favorisera le dialogue entre tous les acteurs de la chaîne bioalimentaire présents, du consommateur jusqu'au producteur », a déclaré le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Paradis.

« Nous sommes honorés de participer à cette deuxième rencontre préparatoire au Sommet sur l'alimentation, qui coïncide avec notre mission : ramener la terre à la table et redonner le plaisir de cuisiner soi-même, avec des aliments simples, purs et sains, provenant de cultures d'ici. Ce qu'il y a de formidable avec une marque locale telle que Riviera, c'est d'avoir la chance d'acheminer un produit typique de la ferme directement à l'assiette », ont fait savoir Mélanie et Alain Chalifoux.

Rappelons que cette deuxième rencontre préparatoire se tiendra le 10 février 2017 au Centrexpo Cogeco, à Drummondville.

Lancement du second cahier thématique

Le ministre profite aussi de l'occasion pour lancer le cahier thématique de la deuxième rencontre préparatoire au Sommet sur l'alimentation. Le cahier aborde trois enjeux relatifs à l'industrie alimentaire, soit :

La présence des produits bioalimentaires du Québec sur les marchés;

Le positionnement de l'industrie face aux potentiels des marchés;

La compétitivité de la transformation alimentaire.

Le cahier peut être consulté dès maintenant au www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc.

Du nouveau sur le Web

En plus d'être le portail d'information de première ligne quant à la démarche vers le Sommet sur l'alimentation, le www.mapaq.gouv.qc.ca/sommetalimqc demeure l'endroit par excellence pour se prononcer sur les diverses thématiques abordées tout au long des travaux. Laissez votre empreinte en faisant part de vos commentaires, de vos préoccupations ou de vos suggestions sur l'un ou l'autre des sujets traités.

Le site est également un endroit privilégié pour en apprendre davantage sur l'industrie bioalimentaire. Divers enjeux et statistiques liés à ce secteur d'activité y sont présentés de manière vulgarisée et amusante.

En plus du contenu animé proposé depuis le début de la démarche, des statistiques présentées de manière interactive sont maintenant disponibles. Testez vos connaissances sur l'industrie alimentaire québécoise en relevant le défi de nos jeux en ligne.

Restez informé sur toutes les activités relatives au Sommet sur l'alimentation en suivant le compte Twitter du Ministère au www.twitter.com/mapaquebec et en utilisant le mot-clic #SommetAlimQc.

