La Police provinciale de l'Ontario publie un rapport sur la préparation des services policiers qui appliquent le cadre de référence pour intervenir en cas d'incident critique concernant les Autochtones

Politique faisant suite à la Commission d'enquête sur Ipperwash (2007)

ORILLIA, ON, le 22 déc. 2016 /CNW/ - Pour la première fois depuis sa création, le Cadre de référence pour la préparation des services policiers en cas d'incident critique concernant les Autochtones, accompagné du rapport annuel de 2015 sur le cadre de référence, a été publié par la Police provinciale de l'Ontario.

Bien établi comme une politique essentielle de la Police provinciale depuis 2005, le Cadre de référence guide la réponse des services policiers à tous les types de conflits, qu'ils concernent les Autochtones ou non.

Le Cadre de référence :

favorise l'adoption d'une approche opérationnelle judicieuse, éclairée et souple pour la résolution des conflits et la gestion des crises en temps opportun;





propose des accommodements dans le respect mutuel des différences, des points de vue et des intérêts des communautés (autochtones ou non) concernées et de la Police provinciale;





propose et élabore des stratégies qui réduisent au maximum l'utilisation de la force.

Le Cadre de référence de la Police provinciale repose principalement sur le dialogue, la communication et l'établissement de relations dans le but clair de préserver la paix, d'éviter les infractions et d'imposer la loi d'une manière neutre qui respecte et protège les droits de toutes les parties prenantes.

La Commission d'enquête sur Ipperwash (2007) a défini le Cadre de référence comme une « meilleure pratique », et elle a recommandé que la Police provinciale prépare un rapport annuel sur l'utilisation du Cadre et qu'elle le publie sur son site Web. Le rapport annuel donne des exemples sur la façon dont le Cadre de référence a été appliqué ainsi qu'un sommaire de sa mise en oeuvre durant l'année.

En 2015, le Cadre a été appliqué à 118 incidents, notamment des incidents critiques concernant les Autochtones et des protestations ou des événements importants (concernant les Autochtones ou non).

Pour que le public en ait une meilleure compréhension, le Cadre de référence lui-même, accompagné des rapports annuels sur son utilisation, est maintenant publié sur le site Web de la Police provinciale à l'adresse https://www.opp.ca.

« Pour contribuer à l'esprit de réconciliation, nous invitons les résidents de l'Ontario et les membres de ses communautés autochtones à lire le rapport annuel et le Cadre de référence lui-même. Nous espérons ainsi favoriser la discussion sur nos motifs tout en montrant, d'une nouvelle façon, que la Police provinciale cherche à assurer la sécurité des communautés. » - Commissaire J.V.N. (Vince) HAWKES, Police provinciale de l'Ontario

« Les membres de la Police provinciale ont accueilli chaleureusement le Cadre de référence, et ils le mettent en oeuvre depuis une décennie. Le Cadre continue à bien servir notre organisation ainsi qu'à améliorer nos relations et nos dialogues (déjà positifs) avec les partenaires et les leaders de nos différentes communautés autochtones. » - Surintendant Paul MACKEY, commandant, Bureau des services policiers des Autochtones, Police provinciale de l'Ontario

Le rapport de 2015 Missing And Unsolved Murdered Indigenous People In OPP Jurisdiction peut être consulté en français, en anglais ainsi que dans les cinq langues autochtones reconnues en Ontario (cri, oji-cri, ojibway, oneida et mohawk) sur le site Web de la Police provinciale, à l'adresse www.opp.ca.

