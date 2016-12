Appel conférence du Groupe Jean Coutu : Résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2017







VARENNES, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2016) - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (TSX:PJC.A) annonce que la divulgation des résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2017 aura lieu le 6 janvier 2017 aux environs de 7 h 00 HE.

Les analystes financiers et investisseurs sont invités à participer à une conférence téléphonique au cours de laquelle les résultats financiers seront présentés.

Date et heure: vendredi le 6 janvier 2017 à 9 h 00 HE Numéros à composer: 514-392-1478 ou 866-225-0198 Identification de la conférence: Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Les médias et toutes personnes intéressées par ces résultats sont invités à écouter la conférence qui sera diffusée en direct et en différé à même le site Internet de Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. à l'adresse suivante : www.jeancoutu.com. La rediffusion complète de la conférence sera accessible en composant le 514-861-2272 ou sans frais au 800-408-3053 jusqu'au 5 février 2017. Le code d'accès à composer est 2554453 suivi de la touche dièse (#).

À propos du Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. La Société exploite un réseau de 418 établissements franchisés, au Québec, Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé et PJC Santé Beauté et emploie plus de 20 000 personnes. De plus, depuis décembre 2007, le Groupe Jean Coutu possède Pro Doc ltée (« Pro Doc »), une filiale située au Québec, qui fabrique des médicaments génériques.

