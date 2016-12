Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) - La Ville de Montréal accorde un soutien financier à la Carte d'accès à la culture, un projet visant la rétention des étudiants étrangers







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et M. Dimitrios Jim Beis, responsable des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses, sont heureux d'annoncer que le comité exécutif a octroyé à l'organisme Vitrine culturelle de Montréal un soutien financier de 50 000$ pour le développement de la Carte d'accès à la culture, lié à l'accueil et à la rétention des étudiants internationaux.

« Les étudiants étrangers constituent pour Montréal à la fois un intéressant bassin potentiel de futurs travailleurs et un apport important à la riche diversité de notre Montréal ouverte sur le monde. Ce projet de carte d'accès à la culture montréalaise contribuera à maximiser la rétention de ces jeunes professionnels étrangers dans notre métropole culturelle; nous ne pouvons que nous en réjouir », a déclaré M. Coderre.

« À travers les diverses activités que la Carte accès culture mettra à leur disposition, les étudiants ciblés pourront découvrir toute la richesse de la diversité culturelle montréalaise et développer le sentiment d'appartenance à la ville; il s'agit d'un merveilleux moyen d'intégration et de rétention », a poursuivi M. Beis.

C'est à travers le projet Passeport MTL étudiant international, qui regroupe différents partenaires publics et privés, que l'organisme Vitrine culturelle de Montréal propose la Carte d'accès à la culture destinée aux nouveaux étudiants internationaux. Valide pour une année, cette carte donnera accès gratuitement aux différentes installations culturelles et à certains musées montréalais. 10 000 étudiants internationaux pourront ainsi visiter gratuitement le Biodôme, le Jardin botanique et l'Insectarium, le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Centre d'histoire de Montréal, le Musée Pointe-à-Callières et la Biosphère.

Rétention des étudiants internationaux

Ce projet s'inscrit dans la perspective de l'amélioration de la rétention des étudiants étrangers présents sur le territoire montréalais.

En 2014, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science du Québec dénombrait 24 584 étudiants internationaux inscrits dans le réseau universitaire montréalais, soit 75 % des étudiants étrangers de niveau universitaire du Québec.

Par ailleurs, le Conseil Emploi Métropole et Montréal International ont réalisé, en 2015, une étude sur des facteurs associés à la rétention des immigrants temporaires. L'étude concluait que plus de la moitié (51 %) des étudiants internationaux souhaitent rester à Montréal. Toutefois, attirer et retenir ces étudiants après leurs études est un défi majeur pour Montréal comme l'ont souligné Concertation Montréal, les établissements universitaires montréalais ainsi que Montréal International dans diverses études et publications faites ces dernières années.

La Ville de Montréal par son Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, soutient les organismes du milieu afin de leur permettre de réaliser de telles initiatives novatrices qui répondent aux besoins d'intégration des nouveaux arrivants.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 09:00 et diffusé par :