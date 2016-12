Consortium sur les eaux urbaines - Montréal adhère au Groupe de leaders 2017 du Réseau canadien de l'eau







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des gestes posés par l'Administration Coderre pour hisser la Ville de Montréal au rang des chefs de file en gestion municipale des eaux, le maire Denis Coderre et la responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau au comité exécutif, Mme Chantal Rouleau, annoncent l'adhésion de la métropole au Groupe des leaders 2017, un cercle restreint d'experts en matière de gestion des eaux urbaines au Canada.

« Produire une eau d'excellente qualité, la distribuer et l'assainir constitue une mission de première importance, un service essentiel et relié à une obligation de résultat. Certes, cela se traduit par un accroissement massif des investissements pour rattraper le déficit d'entretien accumulé d'ici 2026. Au-delà des chantiers, Montréal s'associe à la recherche pour trouver des façons de faire innovantes et s'approprier les meilleures pratiques. L'adhésion au Groupe de leaders 2017 du Consortium sur les eaux urbaines traduit notre volonté de hisser la métropole au rang des chefs de file en gestion de l'eau et ce, au bénéfice de tous les citoyens », affirme le maire de la Ville de Montréal, M. Denis Coderre.

Le Groupe de leaders 2017 du Consortium sur les eaux urbaines est composé, entres autres, des villes de Toronto, Calgary, et Halifax. Le Groupe comprend également des partenaires industriels, gouvernementaux et non gouvernementaux qui travaillent en étroite collaboration avec des équipes de recherche de plus de 40 universités afin de répondre à des enjeux pressants de gestion de l'eau. Quatre priorités déterminantes sont ciblées et orienteront de façon importante les discussions nationales sur les besoins et les requêtes des municipalités, soit :

La gestion intégrée des risques;

Le recouvrement intégral des coûts et financement;

La valorisation des ressources provenant des eaux usées;

La résilience aux tempêtes et événements météorologiques extrêmes.

« L'expertise montréalaise de gestion des eaux est, de par son ampleur et sa complexité, unique et justifie qu'elle soit partagée et bonifiée par des discussions avec les plus grands experts au pays. L'entrée du Service de l'eau de Montréal au sein du Groupe de leaders 2017 est l'occasion parfaite pour nos spécialistes de développer davantage leurs compétences, de partager leurs bons coups et d'atteindre les plus hauts standards de qualité en gestion municipale des eaux », a ajouté Mme Chantal Rouleau, responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau.

Le Réseau canadien de l'eau (RCE) est une société à but non lucratif qui a pour objectif d'établir des liens essentiels entre le secteur de l'eau et le secteur universitaire. Le RCE offre une gamme de services qui visent l'amélioration de la prise de décision et l'élaboration de solutions innovatrices applicables à la gestion de l'eau. Parmi les différents consortiums chapeautés par le RCE, le Consortium sur les eaux urbaines du Canada (CEUC) réalise des analyses de l'état des connaissances, des ateliers et des projets de recherche nationaux tant au sujet de l'eau potable, des eaux pluviales, des eaux usées que des bassins versants urbains depuis 2009.

Pour en apprendre davantage sur la gestion de l'eau à Montréal, consultez le site www.ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal

Pour plus d'information sur le Réseau canadien de l'eau (RCE), visitez l'adresse Internet suivante : www.cwn-rce.ca

