Le ministre Garneau donne le feu vert au père Noël pour le décollage!







PÔLE NORD, le 22 déc. 2016 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a autorisé le père Noël à décoller encore une fois cette année. Son plan de vol a été approuvé et son itinéraire secret, transmis à tous les pays du monde.

Aujourd'hui, le père Noël a réussi son examen de renouvellement de licence ainsi que son examen médical annuel. Voici ce qui s'est passé en coulisses en cliquant ici.

Inspiré par l'annonce du ministre Garneau sur les caméras de recul des véhicules, le père Noël en a fait installer sur son traîneau. Ses caméras sont ultramodernes et entièrement alimentées par l'énergie cinétique des rennes, une source renouvelable! Avec des feux HD à infrarouge pour la nuit et un champ visuel de 130 degrés, le père Noël et son équipage de conduite pourront avoir un oeil sur les cadeaux et reculer sans crainte de tomber d'une toiture étroite.

Transports Canada a aussi renouvelé le certificat d'opérations aériennes spécialisées (COAS) pour le drone du père Noël. La caméra fixée à son drone aidera beaucoup le père Noël et Rudolphe à se déplacer en régions éloignées. La lutine Dronita, commandante en second du père Noël, agira comme observatrice : elle se chargera de garder le drone dans son champ de vision en tout temps pour le maintenir à une distance sécuritaire des autres aéronefs. D'ailleurs, le père Noël considère la livraison des cadeaux par drones comme une voie d'avenir et est en train d'en évaluer l'efficacité.

Le ministre Garneau aimerait rappeler aux Canadiens de garder leurs drones à l'intérieur dès qu'il fait noir. Les drones qui ne font pas partie de la flotte du père Noël pourraient facilement effrayer les rennes ou, pire encore, entrer en collision avec le traîneau ou d'autres aéronefs. Nous tenons à la sécurité du père Noël. Si vous êtes témoin d'un incident impliquant un drone, vous pouvez dorénavant le signaler à Transports Canada par mobile : signaler un incident de drone.

Citation

« J'admire le père Noël et ses lutins pour ce qu'ils font pour les enfants du Canada et de partout dans le monde. Le père Noël n'a pas peur de travailler fort. Le renouvellement annuel de sa licence est important pour lui, et il se tient au courant des changements apportés à la réglementation sur la sécurité. Le père Noël nous montre que l'innovation et les technologies vertes peuvent contribuer à un réseau de transport sûr, sécuritaire et efficace. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le père Noël invite tous ceux qui recevront un drone à apprendre les règles de vol avant de faire décoller leur appareil pour la première fois. Consultez les consignes de sécurité ici : http://www.Canada.ca/securite-drones. Si vous utilisez votre drone de façon imprudente, votre nom pourrait être ajouté à la liste des petits vilains du père Noël!

Le 1 er décembre 2016, l'ACSTA a inauguré un point de contrôle NOËL Plus pour rennes à l'aéroport du pôle Nord. Les nouvelles salles de visionnement d'images radioscopiques à distance et les rouleaux mécaniques en pain d'épices ont permis d'accélérer le contrôle de 50 %.

décembre 2016, l'ACSTA a inauguré un point de contrôle pour rennes à l'aéroport du pôle Nord. Les nouvelles salles de visionnement d'images radioscopiques à distance et les rouleaux mécaniques en pain d'épices ont permis d'accélérer le contrôle de 50 %. Pour éviter que le père Noël et ses rennes aient à lutter contre la fatigue, une sieste avant vol est prévue la veille du 24 décembre.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 09:35 et diffusé par :