Un plancher historique pour l'assistance sociale au Québec







QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, souligne que le nombre de prestataires de l'assistance sociale a atteint son niveau le plus faible depuis 1976. En effet, ce sont 424 853 personnes qui reçoivent une telle prestation selon les dernières données disponibles, soit 30 924 personnes de moins qu'en mai 2014. Le taux d'assistance sociale est par ailleurs de 6,2 %, soit un plancher historique depuis que l'on comptabilise les données (1975). Rappelons à titre de comparaison que le taux le plus élevé atteint au Québec était de 12,8%, et ce, en 1996. À ce moment, 815 487 personnes étaient prestataires de l'assistance sociale.

« Je suis très satisfait de constater que l'amélioration substantielle du marché du travail québécois et les efforts déployés par le gouvernement du Québec ainsi que par les organismes en employabilité ont permis à un grand nombre de personnes d'améliorer leur situation personnelle cette année. L'adoption du projet de loi no 70 en novembre dernier permettra une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi et favorisera une meilleure intégration en emploi. Il en découlera l'instauration du Programme objectif emploi qui favorisera l'accompagnement des personnes afin qu'elles entreprennent une démarche menant à l'amélioration de leurs conditions de vie », a déclaré le ministre Blais.

Rappelons que le taux d'emploi des 15-64 ans au Québec a atteint des sommets historiques au cours des derniers mois et que le taux de chômage du mois de novembre est également le plus bas enregistré depuis que les données sur l'emploi sont diffusées sur une base mensuelle, ce qui donne davantage d'occasions aux personnes souhaitant intégrer le marché du travail de pouvoir trouver un emploi.

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

