Cushman y croit: Les employés de Cushman & Wakefield se joignent à Moisson Montréal pour partager l'esprit des fêtes







MONTREAL, QC--(Marketwired - 22 décembre 2016) - Cushman & Wakefield profite de la saison des fêtes pour partager avec la communauté. 29 employés et courtiers provenant des deux bureaux montréalais de Cushman & Wakefield se rendront aujourd'hui aux installations de Moisson Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour assembler des paniers de noël.

« Moisson Montréal offre à plusieurs familles dans le besoin la chance de partager un repas de noël avec leurs proches et de profiter du temps des fêtes » a affirmé George Manousos, Directeur des opérations au bureau de Montréal de Cushman and Wakefield. « Moisson Montréal fait un travail extraordinaire et nous sommes très heureux de contribuer à leur mission. »

Les employés de Cushman & Wakefield apporteront chez Moisson Montréal des denrées non-périssables qui ont été recueillies au cours des dernières semaines.

À propos de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield est une firme globale de services immobiliers commerciaux qui permet à ses clients de transformer la façon dont les gens travaillent, magasinent et vivent. Nos 43 000 employés travaillant dans 60 pays permettent aux investisseurs et occupants d'optimiser la valeur de leurs ressources immobilières en combinant notre perspective globale à notre connaissance intime des marchés locaux. Cushman & Wakefield compte parmi les plus importantes firmes de services immobiliers commerciaux avec des revenus de 5 milliards $ générés par les services de location, gestion d'actifs, marché des capitaux, services d'installations (C&W Services), services globaux aux occupants, gestion d'actifs et d'investissements (DTZ Investors), services de projets et développements, représentation de locataires et conseils et évaluation. Pour en savoir plus, visitez www.cushmanwakefield.com ou suivez @CushWake sur Twitter.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 09:03 et diffusé par :