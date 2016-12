SNC-Lavalin obtient un contrat de Bagfas pour la modernisation d'une usine de nitrate d'ammonium et de calcium en Turquie







MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est fière d'annoncer qu'elle a récemment remporté un contrat auprès de Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS (Bagfas) pour la modernisation de son usine de nitrate d'ammonium et de calcium située sur la côte sud de la mer de Marmara, en Turquie.

L'étendue des travaux comprend des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de supervision et de mise en service pour atteindre les objectifs de rendement de l'usine fixés à 2000 tonnes métriques par jour (TMPJ) de nitrate d'ammonium et de calcium et à 1550 TMPJ de nitrate d'ammonium stabilisé. Les services comprennent également l'examen et l'amélioration des processus et des activités, y compris l'ingénierie des procédés, l'équipement, le contrôle et l'automatisation. SNC-Lavalin réalisera ce projet à même le site et à partir de ses bureaux à Bruxelles, en Belgique.

À la fin du contrat, qui devrait durer environ huit mois et demi, l'usine prévoit atteindre sa capacité nominale de production, estimée à 660 000 tonnes par année de nitrate d'ammonium et de calcium granulaire.

« Bagfas a une forte présence en Turquie, et nous nous réjouissons de travailler avec son équipe à l'amélioration de la première et de la seule usine intégrée de production d'engrais au pays », a déclaré José J. Suárez, président, Mines et métallurgie, SNC-Lavalin. « Ce nouveau projet est un excellent exemple de la façon dont les clients peuvent tirer parti de notre solide savoir-faire en matière d'investissements de maintien en valorisant leurs usines existantes », a-t-il ajouté.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir des bureaux situés dans plus de 50 pays, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de réalisation et de mise en service, en plus d'une vaste gamme de services d'investissements de maintien aux clients dans nos quatre secteurs soit Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. SNC-Lavalin s'occupe aussi du financement et des services d'exploitation et d'entretien pour assurer une prise en charge complète des projets. www.snclavalin.com

