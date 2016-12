Vistra fait l'acquisition de Jordans Group







Vistra, un des plus important prestataires de services aux entreprises, tels que la constitution d'entreprises à l'international, des services de trust, de fiducie et d'administration de fonds, vient d'annoncer l'acquisition de Jordans Group (Jordans) de son actionnaire actuel, The West of England Trust Limited.

Fondée en 1863, Jordans est composée de quatre sociétés, notamment Jordans Limited, Jordans (Scotland) Limited, Jordans Corporate Law Limited et Jordans Trust Company Limited. Son siège social situé à Bristol, au Royaume-Uni, accueille une grande partie de ses 160 salariés à l'échelle mondiale. Ses autres implantations se trouvent à Édimbourg, à Londres, dans les îles Vierges britanniques, à Chypre, aux Seychelles et à Hong Kong. Jordans est réputée comme numéro un britannique des services de création d'entreprises, outre son expertise en droit commercial et des sociétés et en services de conformité.

Jonathon Clifton, Group Managing Director, Company Formation chez Vistra, a commenté l'acquisition en ces termes : « Cela fait des années que nous admirons Jordans et nous nous réjouissons de cette opportunité. Outre faciliter un élargissement de nos services, cette acquisition double nos effectifs en consolidant notre présence au Royaume-Uni. Nous accueillons la famille Jordans au sein de notre équipe internationale et attendons avec impatience de travailler avec leur équipe unique et expérimentée composée d'avocats, comptables, fiduciaires, spécialistes des données et agents de création d'entreprises ».

Richard Templeton, Président de The West of England Trust Limited, a rajouté : « Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Vistra. Intégrer Vistra, forte d'une présence mondiale importante, constitue une évolution passionnante pour Jordans. Nous bénéficierons de nombreuses possibilités d'expansion, tout en restant axés sur nos atouts : un service à la clientèle exceptionnel et une collaboration étroite avec nos clients pour veiller à ce qu'ils reçoivent l'appui et l'expertise dont ils ont besoin. Il s'agit d'une étape très importante pour Jordans. Nous tenons à remercier l'équipe de direction et le personnel pour leur travail acharné et leur dévouement au fil des années. Nous leur souhaitons bonne continuation dans le cadre de cette nouvelle opportunité ».

À propos de Vistra

Classé parmi les quatre principaux prestataires de services du secteur financier à l'échelle internationale, Vistra est un groupe polyvalent de professionnels qui propose un large éventail de services et solutions. Nos compétences vont de la création d'entreprises à des services de trust, de fiducie et d'administration de fonds. Vistra emploie plus de 2 500 personnes réparties dans ses 64 bureaux dans 41 juridictions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.vistragroup.com, http://www.vistra.com et http://www.oilglobal.com

À propos de Jordans Group

Jordans est un chef de file britannique en matière de création d'entreprises, de gouvernance d'entreprises, de services juridiques, de comptabilité et d'informations commerciales, possédant des bureaux à Bristol, à Londres et à Édimbourg. Sa société de fiducie possède des centres extraterritoriaux implantés stratégiquement dans les îles Vierges britanniques, à Chypre, aux Seychelles et à Hong Kong.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.jordans.co.uk, http://www.jordanstrustcompany.com et http://www.jordanscorporatelaw.com

