Il n'y a pas d'âge pour vivre mieux - Réseau Sélection offrira de nouveau l'Agenda idsanté® aux résidents de ses complexes pour retraités en 2017







LAVAL, QC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Des membres de la haute direction de Réseau Sélection ont parcouru le Québec du 12 au 22 décembre afin de présenter la nouvelle édition de l'Agenda idsanté® aux résidents de plusieurs complexes de Réseau Sélection. Quelques centaines de résidents ont participé à cette activité de sensibilisation et d'information.

Réseau Sélection, le plus important acteur privé du secteur des complexes pour retraités au Canada, offrira de nouveau en 2017 aux quelque 10 000 résidents de ses 35 complexes pour retraités son Agenda idsanté®. Bien plus qu'un simple calendrier, l'Agenda idsanté® est une mine de renseignements, de conseils et de suggestions destinés à aider les retraités à adopter de saines habitudes de vie afin de profiter d'une vie active le plus longtemps possible. L'information y est organisée autour de cinq piliers regroupés sous l'acronyme S.A.N.T.É. : social, activité, nutrition, technologies et environnement.

Le programme idsanté® : l'ADN de Réseau Sélection

Inspiré par la volonté de Réseau Sélection de poser des gestes concrets pour valoriser la santé et le mieux-être des locataires de ses complexes et fondé sur les recherches les plus récentes dans le domaine du vieillissement, le programme idsanté® fait la promotion de pratiques novatrices en santé afin d'aider les retraités à demeurer autonomes et actifs.

L'Agenda idsanté® est l'un des volets importants du programme. L'autre volet réside dans les Zones idsanté® aménagées dans un nombre sans cesse croissant de complexes de Réseau Sélection. On y offre différents services professionnels (kinésiologie, naturopathie, pharmacie, soins des pieds, ostéopathie, prélèvements médicaux et soins infirmiers), une salle d'entraînement et la possibilité de bénéficier d'un programme de mise en forme sur mesure.

Une contribution originale et dynamique à la santé du Québec

« Pour cette troisième édition, nous avons orienté toute notre énergie vers le mieux-être de nos locataires. En nous inspirant des cinq piliers d'idsanté®, nous avons élaboré des contenus d'intérêt sur 12 thèmes avec la collaboration d'experts et de spécialistes dans leur domaine respectif. Leur apport nous a permis de renforcer les contenus de cet outil de référence, toujours le seul en son genre dans l'univers des complexes pour retraités », explique Luc Lepage, vice-président santé de Réseau Sélection.

L'humain au centre de l'innovation

Misant sur la création de milieux de vie stimulants, dynamiques et adaptés, l'entreprise est devenue un des concepteurs et des gestionnaires les plus innovateurs de son secteur au pays.

Rappelons que Réseau Sélection lançait en 2015 un plan quinquennal de deux milliards de dollars qui prévoit la construction de 30 nouveaux complexes. L'entreprise est d'ailleurs en avance sur son échéancier, puisque ses projets réalisés et en cours atteindront près de 900 millions de dollars à la fin de 2016.

« Pour nous, innover, c'est nous demander ce que nous pouvons faire pour valoriser les retraités et faire en sorte qu'ils soient mieux intégrés dans la communauté. C'est une question formidable parce qu'elle place l'humain au coeur de la discussion et surtout, de l'innovation », de conclure Richard Nadeau, chef de la direction financière de Réseau Sélection.

À propos de Réseau Sélection

Depuis plus de 25 ans, Réseau Sélection développe et gère des complexes résidentiels pour les retraités. Pionnière dans son domaine, l'entreprise, qui bénéficie d'une structure unique au Canada, rassemble aujourd'hui à travers tout le Québec 35 résidences en activité ou en construction, emploie quelque 3 500 personnes au service de près de 10 000 locataires dont le taux de référencement est de 96 %. En plus de dynamiser et valoriser la retraite de ses résidents, Réseau Sélection a développé idsanté®, un mode de vie qui mise sur la prévention en santé et la sensibilisation à l'adoption de saines habitudes de vie au quotidien pour « Vivre mieux, plus longtemps ».

