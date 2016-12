CGI et iA Groupe financier prolongent et élargissent leur partenariat à long terme jusqu'en 2026







QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé la prolongation et l'expansion de son partenariat à long terme avec iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.) pour une période de dix ans. Ce partenariat se poursuivra donc jusqu'en 2026. Dans le cadre de cette prolongation d'une valeur d'environ 150 millions $, CGI continuera de soutenir la croissance stratégique d'iA Groupe financier, l'une des plus importantes sociétés d'assurance de personnes au Canada, en demeurant son partenaire privilégié en technologies de l'information. CGI lui procurera ainsi un vaste éventail de services et de solutions en TI en vue de soutenir sa transformation numérique.

« CGI est notre partenaire depuis 20 ans en raison de la qualité de ses services et de son modèle d'affaires axé sur la proximité avec le client, a mentionné Guy Daneau, vice-président principal, Services informatiques, iA Groupe financier. CGI est un partenaire de choix qui s'investit pleinement dans la réussite des différents projets d'iA Groupe financier. La prolongation et l'élargissement de ce partenariat à long terme nous permettront d'allouer davantage de ressources à la réalisation de nos projets et d'accélérer notre transformation numérique, ce qui demeure une priorité pour la croissance de notre entreprise. CGI possède une connaissance approfondie du secteur de l'assurance et une vaste expertise professionnelle qui pourront être mises à profit pour accroître nos avantages concurrentiels et atteindre nos objectifs stratégiques. »

« Nous sommes ravis d'élargir et de renforcer ce partenariat de longue date, et de contribuer à la croissance et au succès à long terme d'iA Groupe financier, a affirmé Chantal Buteau, vice-présidente principale et responsable de l'unité d'affaires de la ville de Québec chez CGI. Nous sommes également fiers d'appuyer iA Groupe financier dans l'élaboration de sa stratégie numérique. L'entreprise bénéficiera de notre réseau mondial d'experts et de notre bilan reconnu de projets réalisés dans les délais et budgets impartis, partout dans le monde. En plus de compter sur les solutions complètes de CGI, iA Groupe financier pourra tirer parti d'une prestation de services agile ainsi que d'approches innovantes d'optimisation des investissements en TI, notamment à l'aide de l'informatique en nuage. »

CGI est le fournisseur de services en TI de 7 des 10 principaux assureurs dans le monde.

À propos de CGI

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelque 68 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, de gestion d'infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la loi américaine intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans leurs nouveaux termes, et constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs sur lesquels la Société n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués. Ces facteurs comprennent notamment la date d'entrée en vigueur et la valeur de nouveaux contrats; les acquisitions et les autres initiatives de la Société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d'une industrie des TI en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change ainsi que les autres risques énoncés dans le communiqué de presse, dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et autres documents d'information continue déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (disponibles sur SEDAR à www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles sur EDGAR à www.sec.gov), ainsi que les hypothèses qui portent sur ce qui précède. L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à des fins d'énoncés de nature prévisionnelle ou d'information prospective et ces termes ne sont pertinents qu'en date de leur emploi, notamment en ce qui concerne les énoncés relatifs à la performance future. À moins que les lois qui s'appliquent ne l'exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l'information prospective consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l'information prospective.

