Artprice : Mise au point suite à l'article du Monde et l'alliance entre Artprice et Artron au coeur du système chinois







PARIS, December 22, 2016 /PRNewswire/ --

Suite à l'article du Monde du 22 décembre 2016, en rubrique Economie, "Les investissements chinois déferlent dans la culture", rédigé par NV et BP (correspondant à Pékin) - dont l'extrait de l'article se trouve ci-dessous - des actionnaires ainsi que des acteurs du monde financier ont émis des critiques sur la transparence d'Artprice qui, selon eux, n'aurait pas répercuté la place stratégique qu'elle détient au coeur du pouvoir chinois, principalement par son allié institutionnel Artron.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160228/338238LOGO )



Thierry Ehrmann, Fondateur et Président d'Artprice, rappelle que, dès 2011, son alliance avec Artron et l'évolution des liens contractuels ont été commentés tant dans les communiqués trimestriels, les rapports sur le Marché de l'Art mondial en co-édition, que dans l'information réglementée des semestriels et documents de référence.

Il a été émis notamment la possibilité d'un rapprochement, d'une fusion acquisition ou d'une stratégie commune sur l'IPO d'Artmarket sur un marché anglo-saxon.

L'extrait de l'article du Monde de ce 22 décembre 2016 est le suivant :

"Deux secteurs ont les faveurs des investisseurs chinois, le marché de l'art et le cinéma, notamment hollywoodien. Une stratégie qui répond à une logique autant financière qu'économique."

"Pendant cinq ans, la Chine a doublé les Etats-Unis et pris la tête du marché mondial de l'art avant d'être rétrogradée à la deuxième place en 2015. « La compétition avec les Etats-Unis est un enjeu planétaire de soft power pour le président chinois », affirme Thierry Ehrmann, président d'Artprice, le leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'art. Après une fugitive envolée des prix dans l'art contemporain chinois, le secteur se consolide et six sociétés de ventes chinoises font partie du top dix mondial."

"Très tôt, dès 2011, Artprice s'est allié au chinois Artron. Ce bras armé du régime occupe la filière de A à Z, depuis l'impression des catalogues jusqu'à la formation du goût des collectionneurs qui alimentent leurs 317 musées d'art contemporain. A Shanghaï, à l'entrée du quartier d'artistes de Taopu, trône une gigantesque bibliothèque arborant la collection complète des magazines Artprice. La Chine est le pays qui compte le plus grand nombre d'écrans Artprice : chaque jour, 35 000 abonnés y scrutent les cotes des artistes du monde. Et achètent à tout-va."

A ce titre, Artprice refuse catégoriquement toute forme de débat qui démontrerait qu'elle aurait minimisé sa relation avec le pouvoir chinois et Artron.

Elle rappelle un extrait du communiqué du 14 novembre 2016 relatif au 3[ème] trimestre 2016 : "Comme l'indique thierry Ehrmann, Président et fondateur d'Artprice, dans le quotidien économique Les Echos du 9 août 2016 "La consolidation de Sotheby's et de China Guardian donnerait à l'entité formée une place de leader mondial incontesté".

Dans ce même article, Les Echos commentent la stratégie de conquête programmée de la Chine sur le Marché de l'Art et cite notamment le partenaire institutionnel d'Artprice depuis quatre ans qui est son homologue chinois ARTRON / AMMA (Art Market Monitor by Artron). La cartographie du Marché de l'Art est ainsi re-dessinée avec la Chine qui est en train de racheter les leaders mondiaux du Marché de l'Art en économie physique et/ou numérique.

Il est évident qu'Artprice et Artron par leur destin commun annonceront par les deux Présidents qui s'estiment mutuellement une alliance très au-delà des attentes."

Par conséquent, Artprice n'a aucun compte à rendre et renouvelle ses propos où elle considère que son avenir économique et boursier n'est certainement pas la France avec ses 2% de parts de marché (dans le Marché de l'Art). Artprice estime que seuls la Chine et les USA sont pour 2017 la consécration de 20 ans de travail, lui ayant permis d'obtenir le statut incontestable de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et des Places de Marché normalisées.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 630 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2015 publié en mars 2016 :

http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_fr.pdf

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2016 d'Artprice est accessible gratuitement à l'adresse suivante :

http://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2016

Communiqué d'ARTE : A la tête de La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos dixit "The New York Times", thierry Ehrmann, artiste et fondateur d'Artprice dévoile en 9 épisodes les rouages des plus gros esclandres de l'art contemporain, qui garantissent à coup sûr des expositions blockbusters

http://creative.arte.tv/fr/artscandale

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm et http://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ et principalement sur Twitter: http://twitter.com/artpricedotcom & http://twitter.com/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.

http://goo.gl/zJssd

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice: https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 07:49 et diffusé par :