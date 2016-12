/R E P R I S E -- Trains de banlieue de l'AMT - Horaire du temps des Fêtes/







MONTRÉAL, le 20 déc. 2016 /CNW Telbec/ - L'Agence métropolitaine de transport (AMT) avise sa clientèle que les horaires de ses lignes de trains de banlieue seront modifiés pour le temps des Fêtes, du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017, inclusivement.

Ligne Candiac :

Service régulier les 27, 28, 29 et 30 décembre

Aucun service les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier

Ligne Deux-Montagnes :

Service régulier les 27, 28, 29 et 30 décembre

Service du samedi les 24, 26 et 31 décembre, ainsi que le 2 janvier

Service du dimanche le 25 décembre et le 1er janvier

Ligne Mascouche :

Service régulier les 27, 28, 29 et 30 décembre

Aucun service les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier

Ligne Mont-Saint-Hilaire :

Service régulier les 27, 28, 29 et 30 décembre

Aucun service les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier

Ligne Saint-Jérôme :

Service régulier les 27, 28, 29 et 30 décembre

Service de fin de semaine les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier

Ligne Vaudreuil-Hudson :

Service régulier les 27, 28, 29 et 30 décembre

Service du samedi les 24 et 31 décembre

Service du dimanche les 25 et 26 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier

La clientèle est invitée à planifier ses déplacements en visitant le : amt.qc.ca/planifier-trajet

Pour nous joindre ou pour toute information sur les avis :

amt.qc.ca

514 287-TRAM (8726)

1 888 702-TRAM (8726) sans frais sur le territoire de l'AMT

L'Agence métropolitaine de transport (AMT) est une agence gouvernementale à vocation métropolitaine qui a pour mission d'accroître et de planifier les services de transport collectif afin d'améliorer l'efficacité des déplacements des personnes dans la région métropolitaine de Montréal. L'AMT exploite 6 lignes de trains de banlieue, 61 gares, 1 ligne d'autobus express métropolitain, 73 stationnements incitatifs, 17 terminus métropolitains et plus de 100 km de voies réservées. L'achalandage des trains de banlieue s'élève à plus de 19 millions de déplacements annuellement, ce qui situe la région métropolitaine de Montréal parmi les dix premières en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, consultez le site amt.qc.ca.

SOURCE Agence métropolitaine de transport (AMT)

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 08:00 et diffusé par :