Stornoway Annonce L'atteinte de la Production Commerciale à Renard







LONGUEUIL, Québec, Dec. 22, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamond Corporation (TSX:SWY); (la «?Société?» ou «?Stornoway?») a le plaisir d'annoncer qu'elle a atteint la production commerciale à la mine de diamant Renard. Renard devait atteindre sa production commerciale lorsque l'usine fonctionnerait à une capacité moyenne de traitement de 60 % de sa capacité nominale pendant 30 jours. Cette étape a été réalisée le 3 décembre 2016 par l'obtention d'une capacité moyenne de traitement de 4120 tonnes par jour, au cours des 30 jours précédents, et ce, pour une capacité nominale de 6000 tonnes par jour. Conformément aux accords de financement, Stornoway déclarera officiellement la production commerciale le premier jour du mois suivant l'atteinte de la production commerciale, soit le 1er janvier 2017. La Société devrait poursuivre, au cours des deux prochains trimestres, la montée en puissance de l'usine jusqu'à l'obtention de la pleine production.



Matt Manson, président et chef de la direction de Stornoway, a affirmé : «?J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier toute l'équipe de Renard de nous permettre, grâce à une exécution de qualité depuis le tout début, de poser cet important jalon dans le respect du calendrier et du budget. L'atteinte de la production commerciale marque la fin de la période des immobilisations du projet, les frais d'immobilisation finaux devant aisément respecter l'estimation réduite de 775 millions $ CA de février 2016. La production continue à s'accélérer et trois séances de ventes de diamants sont prévues au premier trimestre de 2017.?»

À propos de la mine diamantifère Renard

La mine de diamant Renard est située à environ 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau dans la région de la Baie-James, dans le centre-nord du Québec. Le 8 juillet 2014, Stornoway a annoncé la clôture du montage financier complet du projet d'un montant de 946 M$, et la construction a commencé le 10 juillet 2014. Le traitement du minerai a commencé le 15 juillet 2016.

Stornoway a publié en mars, une mise à jour de son plan minier et de l'estimation des réserves minérales. Ces études soulignent le potentiel qu'a le projet de devenir un important fournisseur de diamants bruts de grande valeur au cours de sa durée de vie initiale de 14 ans. Les réserves minérales probables, au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le «?Règlement 43­-101?»), atteignent 22,3 millions de carats. Conformément à l'estimation des ressources minérales de la Société en date de septembre 2015, les ressources minérales indiquées totales, incluant les réserves minérales, se chiffrent à 30,2 millions de carats, avec 13,35 millions de carats supplémentaires classés comme ressources minérales présumées, et de 33,0 à 71,1 millions de carats classés comme potentiel d'exploration hors ressources. On prévoit une production annuelle moyenne de diamants de 1,8 million de carats par année pendant les 10 premières années de vie de la mine, avec une valeur moyenne de 155 $ US/carat, selon les conditions de mars 2016.

Le lecteur est mis en garde que la quantité et la teneur potentielles d'une cible d'exploration sont de nature conceptuelle, que trop peu de travaux de prospection ont été réalisés pour établir la présence de ressources minérales et que rien ne garantit que des travaux de prospection plus poussés permettront d'établir la présence de ressources minérales. Toutes les kimberlites demeurent ouvertes en profondeur. Les lecteurs sont invités à consulter le rapport technique du 28 février 2013 concernant l'étude d'optimisation de janvier 2013, le rapport technique du 11 janvier 2016 concernant l'estimation des ressources minérales de septembre 2015, et le rapport technique daté du 30 mars 2016 sur la mise à jour du plan minier et de l'estimation des réserves pour de plus amples renseignements et d'autres hypothèses concernant le projet.

À propos de Stornoway Diamond Corporation

Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration et de mise en valeur de propriétés diamantifères et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Son siège social est situé à Montréal. Son projet phare, le projet diamantifère Renard, qu'elle détient en propriété exclusive, est en voie de devenir la première mine de diamants du Québec. Stornoway est une société axée sur la croissance qui détient un actif de classe mondiale dans l'un des meilleurs territoires miniers au monde et l'un des plus remarquables milieux d'affaires du secteur minier au monde.

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes.

Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés se rapportant aux objectifs de Stornoway pour l'exercice à venir, à ses objectifs à moyen terme et à long terme et à ses stratégies en vue d'atteindre ces objectifs, ainsi que des énoncés concernant ses opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions. Bien que la direction estime que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information dont elle dispose actuellement, elles pourraient s'avérer inexactes.

Les énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à un rendement futur; ils reflètent les attentes ou les opinions actuelles concernant des événements futurs et ils comprennent, sans s'y limiter, des énoncés à l'égard i) de la quantité de réserves minérales, de ressources minérales et de cibles de prospection; ii) de la quantité de la production future pour une période donnée; iii) de la valeur actualisée nette et des taux de rendement internes de l'exploitation minière; iv) des hypothèses relatives à la teneur récupérée, à la récupération moyenne du minerai, à la dilution interne, à la dilution minière et à d'autres paramètres miniers indiqués dans le rapport technique de 2016; v) des hypothèses relatives aux produits bruts des activités ordinaires, aux flux de trésorerie d'exploitation et à d'autres éléments des produits des activités ordinaires indiqués dans le rapport technique de 2016; vi) du potentiel d'agrandissement de la mine et de sa durée de vie prévue; vii) des délais prévus pour la délivrance des permis et des approbations réglementaires liés aux activités de construction menées au projet diamantifère Renard; viii) du calendrier prévu pour l'achèvement de la mine à ciel ouvert et de la mine souterraine du projet diamantifère Renard; ix) du calendrier prévu pour l'achèvement de la construction et le démarrage de la production minière et commerciale du projet diamantifère Renard et des obligations financières de Stornoway ou des coûts engagés par celle-ci relativement à l'aménagement de cette mine; x) des plans de prospection futurs; xi) des cours futurs des diamants bruts; xii) des avantages économiques d'utiliser une centrale électrique alimentée au GNL plutôt qu'au diesel; xiii) des sources de financement et des besoins de financement prévus; xiv) de la prise d'effet, du financement ou de la disponibilité, selon le cas, de la vente à terme de diamants, de l'emprunt garanti de premier rang, de la FDC et de la facilité relative à l'équipement et de l'emploi du produit tiré de ceux-ci; xv) de la capacité de la Société à honorer ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; xvi) des répercussions des opérations de financement sur les activités, l'infrastructure, les occasions, la situation financière, l'accès aux capitaux et la stratégie globale de la Société; xvii) du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien; et xviii) de la disponibilité de la capacité de financement excédentaire pour la construction et l'exploitation du projet diamantifère Renard. Toute déclaration qui exprime ou implique des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s'attendre à », « prévoir », « planifier », « projeter », « estimer », « supposer », « avoir l'intention de », « stratégie », « buts », « objectifs », « calendrier » ou des variantes de ceux-ci ou en indiquant que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints ou en utilisant le mode futur ou conditionnel à leur égard ou encore la forme négative de l'un de ces termes ou d'expressions similaires) n'est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif.

Les énoncés prospectifs sont établis en fonction de certaines hypothèses formulées par Stornoway ou ses consultants et d'autres facteurs importants qui, s'ils se révèlent inexacts, pourraient amener les résultats, performances ou réalisations réels de Stornoway à différer considérablement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements s'appuient sur plusieurs hypothèses en ce qui concerne les stratégies et perspectives d'entreprise actuelles et futures ainsi que le contexte dans lequel Stornoway exercera son activité à l'avenir, y compris le prix des diamants, les coûts prévus et la capacité de Stornoway d'atteindre ses objectifs, le rendement financier prévu, l'évolution réglementaire, les plans de mise en valeur, les activités de prospection, de mise en valeur et d'exploitation minière et le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. Bien que la direction estime que ses hypothèses concernant ces questions sont raisonnables compte tenu de l'information dont elle dispose actuellement, elles pourraient s'avérer inexactes. Parmi les hypothèses importantes posées par Stornoway ou ses consultants dans le cadre de ses énoncés prospectifs, on note entre autres les suivantes : i) les investissements requis et les besoins estimatifs en matière de main d'oeuvre; ii) les estimations de la valeur actualisée nette et des taux de rendement internes; iii) la réception des approbations réglementaires selon des modalités acceptables dans des délais habituels; iv) les délais prévus pour l'achèvement de la construction, le démarrage de la production minière et l'aménagement d'une mine à ciel ouvert et d'une mine souterraine au projet diamantifère Renard, lesquels dépendent largement, entre autres, de la disponibilité et du rendement d'une main-d'oeuvre qualifiée suffisante, notamment des ingénieurs et des travailleurs de la construction, de l'efficacité du matériel minier et de l'équipement de chantier ainsi que de l'obtention en temps opportun des composants; v) les formations géologiques que l'on s'attend à rencontrer; vi) les prix du marché pour les diamants bruts et leur incidence possible sur le projet diamantifère Renard; vii) le respect de toutes les conditions sous-jacentes à l'emprunt garanti de premier rang, à la FDC et à la facilité relative à l'équipement, ou la renonciation à ces conditions, de manière à pouvoir prélever, aux termes de ces ententes, les fonds nécessaires à l'achèvement des travaux d'aménagement et de construction liés au projet diamantifère Renard; viii) l'interprétation par Stornoway des données de forage géologique recueillies et de leur incidence potentielle sur les ressources minérales indiquées et la durée de vie de la mine; ix) les plans de prospection et les objectifs futurs; x) la capacité de la Société à honorer ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; et xi) la robustesse persistante du dollar américain par rapport au dollar canadien. Des risques additionnels sont décrits dans la notice annuelle, les rapports de gestion annuel et intermédiaires les plus récents déposés par Stornoway ainsi que dans d'autres documents d'information disponibles sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com.

Par nature, les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques inhérents, tant généraux que spécifiques, et il y a un risque que les estimations, les prévisions, les projections et les autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas la réalité future. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, étant donné que différents facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des opinions, des plans, des objectifs, des attentes, des prévisions, des estimations, des hypothèses et des intentions qui sont exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque peuvent être généralement décrits comme le risque que les hypothèses et estimations mentionnées ci-dessus ne se matérialisent pas, incluant l'hypothèse figurant dans plusieurs énoncés prospectifs selon laquelle d'autres énoncés prospectifs seront exacts, mais ils comprennent particulièrement, sans s'y limiter, i) les risques liés aux variations de teneur, de lithologies kimberlitiques et de contenu de roche encaissante dans le matériau identifié en tant que ressources minérales par rapport aux prévisions; ii) les variations des taux de récupération et de fracturation; iii) l'incertitude quant à savoir si l'exploration additionnelle de cibles de prospection entraîne la délimitation des cibles comme ressources minérales; iv) les faits nouveaux survenant sur les marchés mondiaux du diamant; v) les hausses plus lentes que prévu des évaluations des diamants; vi) les risques associés aux fluctuations du dollar canadien et d'autres monnaies par rapport au dollar américain; vii) les augmentations relatives aux coûts en capital et aux coûts d'exploitation proposés; viii) les hausses des charges financières ou les changements défavorables touchant les conditions du financement disponible, le cas échéant; ix) des taux d'imposition ou de redevances plus élevés que prévu; x) l'incertitude liée aux résultats de l'exploration dans les zones d'élargissement potentiel des ressources; xi) les changements visant les plans de mise en valeur ou d'exploitation minière en raison de changements visant d'autres facteurs ou des résultats de prospection; xii) les changements visant les paramètres de projet alors que la mise au point des plans se poursuit; xiii) les risques liés à l'obtention des approbations réglementaires ou à la mise en oeuvre de l'entente sur les répercussions et les avantages existante conclue avec les collectivités autochtones; xiv) les incidences de la concurrence sur les marchés où Stornoway exerce des activités; xv) les risques d'exploitation et d'infrastructure; xvi) le risque d'exécution lié à l'aménagement d'une mine productive au projet diamantifère Renard; xvii) le risque que la Société soit incapable de respecter toutes les conditions sous-jacentes à la prise d'effet, au financement ou à la disponibilité, selon le cas, de la vente à terme de diamants, de l'emprunt garanti de premier rang, de la FDC et de la facilité relative à l'équipement; xviii) les changements apportés aux conditions de la vente à terme de diamants, à l'emprunt garanti de premier rang, à la FDC et à la facilité relative à l'équipement; xix) le risque que la Société n'ait pas accès aux fonds de la vente à terme de diamants, de l'emprunt garanti de premier rang, de la FDC et de la facilité relative à l'équipement; xx) le risque que Stornoway soit incapable de s'acquitter de ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; xxi) les futures ventes ou émissions d'actions ordinaires entraînant la baisse du prix des actions ordinaires et la dilution de la participation des actionnaires actuels; et xxii) les facteurs de risque additionnels décrits dans les présentes et dans les rapports de gestion annuels et intermédiaires de Stornoway et dans ses autres documents d'information, ainsi que l'anticipation de la part de Stornoway par rapport à la gestion des risques décrits plus haut et l'efficacité avec laquelle elle les gère. Stornoway prévient le lecteur que la liste qui précède de facteurs qui peuvent influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles peuvent survenir de temps à autre.

