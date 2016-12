Les bénévoles de l'Opération Nez rouge sur les routes jusqu'au 31 décembre - Un passage à la nouvelle année festif pour les bénévoles de l'Opération Nez rouge







QUÉBEC, le 22 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Alors que s'entame le sprint final de la 33e campagne, une grosse fin de semaine attend les 60 centrales de l'Opération Nez rouge qui comptent sur la présence de nombreux bénévoles pour assurer un retour sécuritaire à leurs concitoyens en cette veille de fête. L'organisme rappelle que sans la mobilisation de la communauté, les milliers de raccompagnements déjà effectués jusqu'ici en 2016 n'auraient pas été possibles et remercie tous les bénévoles pour leur participation.

Jusqu'au 31 décembre, tous les citoyens qui ne se sentent pas en état de conduire sont invités à prévoir le retour à la maison en faisant appel à un parent, un ami, un taxi ou au service de raccompagnement de l'Opération Nez rouge en composant le 1 866 Desjardins ou en téléchargeant l'application mobile.

Le 31 décembre, la Brasserie Labatt récompense les conducteurs désignés

Encore une fois cette année, la Brasserie Labatt s'associe à l'Opération Nez rouge afin de soutenir les efforts de ceux qui, comme elle, ont à coeur que les routes de leur communauté demeurent sécuritaires. L'entreprise souhaite entre autres souligner l'engagement particulier de ceux qui choisiront de célébrer de façon originale l'arrivée du Nouvel An vêtus de leur dossard rouge dans la très occupée nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ainsi, tous les bénévoles qui seront présents à cette occasion sur la route ou en centrale dans l'une des 60 régions du Québec où le service est offert courront la chance de s'envoler vers Saint-Louis, pour assister notamment à un match de baseball professionnel. Voilà donc une autre excellente raison de fêter l'arrivée de 2017 différemment.

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur et en réalisant d'autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.

Note aux médias : Veuillez noter que la dernière publication de statistiques aura lieu dans la matinée du vendredi 23 décembre à l'adresse suivante : OperationNezrouge.com/statistiques. Après cette date, les chiffres seront compilés en prévision du bilan de la campagne, qui sera diffusé le 3 janvier 2017.

