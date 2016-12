Dans une décision historique, le Canada rejoint une poignée de pays qui définissent l'Internet à grande vitesse comme un service fondamental







OpenMedia applaudit la décision du régulateur de télécoms canadien selon laquelle tous les Canadiens doivent avoir accès à l'Internet haut débit, donnant ainsi un exemple positif au reste du monde

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Le régulateur des télécoms du Canada vient de décider que tous les Canadiens doivent avoir accès à des services Internet mobiles et résidentiels fiables de classe internationale, partout où ils vivent. La décision historique du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) signifie que le Canada a désormais rejoint une petite poignée de pays parmi lesquels les États-Unis, l'Israël, la Finlande, Malte, l'Espagne, et la Suisse, qui définissent l'Internet haut débit comme un service fondamental pour tous.

D'après OpenMedia, qui a dirigé un mouvement de près de 50 000 citoyens en faveur de l'Internet comme service fondamental, la décision annoncée aujourd'hui est réellement historique. Cette décision changera la donne pour les communautés rurales mal desservies du Canada où l'accès à Internet est soit inexistant, soit trop coûteux, en partie en raison de la géographie accidentée et de la faible densité de population du Canada. D'après OpenMedia, cette décision est un excellent exemple pour les autres pays qui se demandent comment assurer au mieux la connexion pour tous leurs citoyens.

Les Canadiens demandaient un accès universel à l'Internet, un support pour les communautés rurales, des vitesses de classe internationale, des options de données illimitées, et des garanties minimum pour la qualité de leur Internet. Aujourd'hui, nous avons obtenu tout cela, et rien n'empêche d'autres pays du monde à en faire autant », a déclaré Josh Tabish, directeur de campagne chez OpenMedia, qui a dirigé un mouvement de près de 50 000 citoyens en faveur de l'Internet comme service fondamental.

Et M. Tabish d'ajouter : Les pays du monde entier affrontent un grand nombre des défis que le Canada a dû relever, notamment en termes de fourniture d'un Internet haut débit fiable aux communautés rurales et isolées. Ces défis peuvent être surmontés, mais il faudra une véritable volonté politique pour le faire. À mon avis, la décision annoncée aujourd'hui va inspirer les gens du monde entier et inciter les décideurs à faire ce qu'il faut pour garantir que tous leurs citoyens bénéficient de ce que l'Internet peut offrir. »

Points clés de la décision du CRTC annoncée aujourd'hui et de la stratégie haut débit nationale connexe :

100 % des Canadiens doivent avoir accès à des services Internet mobiles et fixes fiables de classe internationale.

De nouvelles cibles de vitesse de téléchargement de réseau de 50 Mbps pour le téléchargement en aval et 10 Mbps pour le téléchargement en amont, et la possibilité de s'abonner à une formule Internet fixe avec une option de données illimitées. Aux États-Unis, le FCC définit le « haut débit » comme un téléchargement en aval de 25 Mbps et un téléchargement en amont de seulement 3 Mbps.

La décision prévoit un accès Internet défini comme un service fondamental, un accès à des vitesses de classe internationale, des options pour des formules de données illimitées, et des règles du jeu équitables pour les Canadiens de zones rurales et reculées.

Les Canadiens d'un bout à l'autre du pays doivent avoir accès à des connexions Internet mobiles et résidentielles à grande vitesse. Pour les financer, le CRTC redistribuera des centaines de millions de dollars des revenus des sociétés de télécommunications au cours des prochaines années.

À l'avenir, les communautés rurales, reculées et urbaines doivent pouvoir accéder à des vitesses Internet cinq fois plus rapides que le minimum américain (10/1) et aux réseaux mobiles 4G/LTE les plus rapides disponibles.

Enfin, le CRTC a publié un nouveau rapport soulignant l'importance cruciale d'une stratégie haut débit nationale et ce que le gouvernement fédéral devrait considérer pour l'établir.

La soumission communautaire d'OpenMedia https://www.scribd.com/document/314045590/OpenMedia-CRTC-BSO-Final-Submission au CRTC soutenait que ces nouvelles règles ne devaient pas créer des obstacles pour l'industrie, mais devaient au contraire promouvoir l'investissement, la concurrence et l'ouverture.

Près de 50 000 Canadiens ont demandé au CRTC de garantir un haut débit de classe internationale abordable pour tous sur UnblockCanada.ca

