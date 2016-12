Quelles régions connaîtront un Noël blanc où les rennes pourront atterrir avec douceur ?







Les Prévisions Météo Ho! Ho! de MétéoMédia dévoilent les conditions pendant la période des Fêtes pour aider les familles à bien se préparer

MONTRÉAL, le 22 déc. 2016 /CNW/ - Alors que les tout-petits comptent les dodos avant l'arrivée du père Noël, leurs parents s'inquiètent un peu de savoir s'il y aura assez de neige sur le toit pour la grande visite. Les sapins sont décorés, les bas suspendus aux cheminées et les météorologues de MétéoMédia aimeraient partager la magie de Noël avec ses utilisateurs. Leurs Prévisions Météo Ho! Ho! prévoient où tombera la neige et quelle région réservera un meilleur atterrissage au petit papa Noël et son équipage.

Contrairement à l'an dernier, la majeure partie du Canada est présentement couverte d'un beau manteau blanc, mais alors qu'un patron météo plus doux s'active à travers le pays, certains s'inquiètent quant à leurs chances d'avoir un Noël blanc (deux centimètres ou plus au sol le matin de Noël). Les météorologues de MétéoMédia gardent l'oeil ouvert sur les systèmes de tempête partout au pays et les Prévisions Météo Ho! Ho! indiquent que ce ne seront pas toutes les régions qui seront sur la liste des régions sages de dame Nature.

« Presque tout le pays a eu de la neige et connu une période de températures sous les normales au cours des deux dernières semaines, explique Chris Scott, directeur-météorologue à MétéoMédia. Cette situation contraste dramatiquement avec les mois de décembre des deux années précédentes où le temps a été relativement doux et où plusieurs régions n'avaient pas de neige au sol juste avant les Fêtes. »

Considérant le potentiel de météo active pendant la période des Fêtes, les voyageurs devraient planifier avant de s'aventurer au Royaume du Bonhomme Hiver pour assurer leur sécurité et éviter les imprévus sur la route. MétéoMédia vient tout juste de lancer son nouvel outil de prévisions « Risque de temps violent » pour informer les Canadiens - et le père Noël - des conditions météo importantes, comme de la neige ou du verglas. L'outil Début-fin des précipitations est également utile pour prévoir comment la météo évoluera au cours des prochaines heures, sans oublier l'application MétéoMédia et sa fonction « Suivez-moi », qui procure de l'information météo spécifique à l'endroit où se trouve l'utilisateur, lui permettant de suivre les conditions en temps réel.

« Alors que le temps se réchauffera pendant la période des Fêtes, les Québécois seront à l'abri des grands froids afin d'apprécier au maximum les festivités extérieures, explique André Monette, chef d'équipe-météorologue à MétéoMédia. Malgré l'arrivée d'un temps plus doux, les conducteurs québécois quant à eux devront être plus prudents sur la route en raison d'une présence accrue de cocktails météo. »

Si dame Nature nous envoie de la neige ou transforme les chemins en patinoires, voici quelques conseils pour aider les Canadiens à rester en sécurité sur la route (ou sur les trottoirs !)

Réduisez votre temps d'exposition au froid au minimum, spécialement pour les parties du corps comme les mains, les pieds et les oreilles afin d'éviter les engelures.

Conservez des items d'urgence dans votre véhicule tels qu'un grattoir à glace, une brosse à neige, une trousse de premiers soins et des câbles de démarrage.

Faites vérifier vos pneus pour en valider l'alignement, la pression et la profondeur de sculpture. Les pneus d'hiver sont bénéfiques dès que la température tombe à 7 °C ou moins, puisqu'ils peuvent manoeuvrer dans des conditions glacées et enneigées plus efficacement que des pneus quatre saisons.

Assurez-vous que vos balais d'essuie-glace sont en bon état de marche et pensez à les remplacer par des balais conçus spécialement pour l'hiver qui sont plus lourds et plus efficaces pour balayer la neige.

Le père Noël apportera-t-il de la neige ?

Les jeudi 22 décembre et vendredi 23 décembre, les météorologues de MétéoMédia seront disponibles pour vous informer des conditions à venir pour votre région pour Noël et le temps des Fêtes. Vous pouvez également avoir une meilleure idée de quelles grandes villes partout au pays devraient avoir un Noël blanc :

Vancouver Peu probable Victoria Peu probable Edmonton Probable Calgary Probable Regina Probable Saskatoon Probable Winnipeg Garanti Thunder Bay Probable Toronto Garanti Val-d'Or Garanti Ottawa / Gatineau Garanti Montréal Garanti Sherbrooke Garanti Québec Garanti Saguenay Garanti Rimouski Garanti Sept-Îles Garanti Frédéricton Probable Halifax Probable Charlottetown Probable St. John's Probable Whitehorse Garanti Yellowknife Garanti Iqaluit Garanti

Les prévisions météo peuvent changer donc pour des renseignements les plus à jour, syntonisez notre chaîne télé, visitez www.meteomedia.com ou téléchargez l'application MétéoMédia.

