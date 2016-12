/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Tournée de la CNESST dans les milieux scolaires : conférence-choc de Jonathan Plante, accidenté du travail/







SHERBROOKE, QC, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de vivre au quotidien avec les conséquences graves d'un accident du travail? Jonathan Plante, un jeune charpentier-menuisier devenu paraplégique après une chute de hauteur sur un chantier de construction, en sait quelque chose. Maintenant conférencier, il participe à la tournée de sensibilisation de la CNESST dans les écoles secondaires et les centres de formation professionnelle du Québec.

Le 22 décembre prochain, Jonathan Plante sera présent à l'École secondaire Alexander Galt et au Centre de formation professionnelle 24-Juin, dans la région de l'Estrie, en compagnie d'un représentant de la CNESST qui introduira le propos. Les journalistes sont invités à venir assister à l'une des présentations d'environ une heure chacune, qui visent à sensibiliser les futurs travailleurs aux risques et aux conséquences des accidents du travail.

À cette occasion, deux groupes de jeunes entendront l'émouvant témoignage de Jonathan, qui leur exposera les conséquences de son accident sur sa vie personnelle ainsi que sur celle de ses proches. Il leur rappellera également les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de sécurité du travail.

En avant midi

Date : Jeudi le 22 décembre 2016



Heure : 9 h



Lieu : École secondaire Alexander Galt

1700, rue College

Sherbrooke



En après-midi

Date : Jeudi le 22 décembre 2016



Heure : 13 h 45



Lieu : Centre de formation professionnelle 24-Juin

641, rue du 24-Juin

Sherbrooke

Lors de ces activités, les jeunes seront conscientisés au fait qu'un accident du travail, ça n'arrive pas juste aux autres, et qu'ils sont plus à risques d'en subir un. Ils doivent donc s'assurer qu'on leur transmet les consignes et qu'on leur enseigne les méthodes pour travailler en sécurité.

Rappelons que chaque jour, au Québec, 29 jeunes sont victimes d'un accident du travail. Les 24 ans et moins sont plus à risques de subir un tel accident, notamment parce qu'ils manquent d'expérience, hésitent à poser des questions et sont peu conscients des risques liés à leurs tâches.

Depuis son accident, outre son association avec la CNESST, Jonathan Plante a donné plus de 500 conférences sur la santé et la sécurité du travail partout au Québec.

Pour en savoir plus sur la santé et la sécurité du travail chez les jeunes, visitez le jeunesautravail.com.

Source: Julie Fournier, responsable des communications

Direction régionale de l'Estrie

Téléphone : 819 821-5000, poste 5041

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 06:00 et diffusé par :