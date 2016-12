PharmaMar et Chugai Pharmaceutical signent un accord de licence et de commercialisation pour le PM1183 au Japon







PharmaMar (MCE : PHM) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord exclusif de licence, développement et commercialisation avec Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (TSE : 4519) pour son troisième médicament anticancéreux d'origine marine, le PM1183 (lurbinectédine) au Japon. En vertu des conditions de l'accord, PharmaMar recevra un paiement initial de 30 millions d'euros, ainsi que des redevances graduelles à deux chiffres, et sera aussi éligible à la réception de paiements correspondant au franchissement des étapes de développement et de vente, d'une valeur potentielle de 100 millions d'euros.

PharmaMar continuera de diriger les activités de développement clinique pour les deux premières indications du PM1183 (cancer de l'ovaire résistant au platine et cancer du poumon à petites cellules) au Japon, tandis que Chugai versera des paiements d'étape au début de l'étude et sera responsable du dépôt des documents d'enregistrement. En outre, Chugai sera autorisée à diriger le développement clinique au Japon pour rechercher des indications supplémentaires et potentiellement contribuer au développement mondial. PharmaMar conservera les droits de fabrication exclusifs du lurbinectédine et fournira l'API à Chugai.

Le PM1183 est le troisième médicament anticancéreux de PharmaMar et est actuellement en cours de développement pour le traitement de plusieurs types de tumeurs solides. La société a récemment achevé le recrutement de patients dans le cadre d'une étude de phase III portant sur le cancer de l'ovaire résistant au platine et, au cours du mois d'août a été initié un essai pivot de phase III sur le cancer du poumon à petites cellules.

Selon Luis Mora, Managing Director de l'unité d'oncologie de PharmaMar : « Nous sommes sur le point de conclure notre seconde alliance stratégique avec Chugai pour la commercialisation d'un composé antitumoral d'origine marine. Grâce à cet accord, nous participerons à la vente du PM1183 au Japon. Dans le même temps, nous continuerons à poursuivre le développement clinique de la molécule et à franchir les prochaines étapes réglementaires afin d'obtenir son approbation au cours des années à venir. »

« Les deux sociétés partagent les mêmes valeurs visant à proposer le PM1183, un médicament d'origine marine innovant, aux patients japonais afin de nous permettre de participer au traitement », a déclaré Tatsuro Kosaka, Representative Director, President et Chief Operating Officer de Chugai. « Chugai s'engage à fournir sans cesse de nouveaux médicaments innovants aux patients. Nous espérons obtenir l'approbation sur la base des résultats cliniques obtenus jusqu'à présent, et des nouveaux résultats qui arriveront à l'avenir. »

