Les demandes d'adhésion au nouveau programme London Curriculum à destination des écoles primaires dépassent toutes les attentes







LONDRES, December 22, 2016 /PRNewswire/ --

Les demandes d'adhésion à un nouveau projet culturel majeur, lancé en septembre par le maire de Londres, Sadiq Khan, avec le soutien de la fondation BE OPEN ont dépassé les attentes initiales, avec un taux d'adhésion des écoles primaires supérieur de 20 % aux attentes.

Deux cent quarante écoles primaires de la capitale ont d'ores et déjà adhéré au programme London Curriculum qui vise à donner vie aux enseignements qu'elles dispensent en transformant Londres en une immense salle de classe. Cet engouement s'explique par le franc succès rencontré par le projet pilote dans le cadre duquel les enseignants ont notamment apprécié le fait que les élèves puissent étudier une question en dehors de leur salle de classe, dans leur environnement local, voire dans le reste de Londres. Début 2017, de nouveaux supports en ligne et éducatifs seront mis gratuitement à la disposition des écoles primaires dans le cadre du London Curriculum.

Le maire a officiellement lancé le nouveau London Curriculum à l'intention des écoles primaires lors du Festival London Curriculum à l'occasion duquel des centaines d'élèves ont gagné les berges de la Tamise et Potters Field, près du City Hall, pour avoir un avant-goût du projet. Sadiq Khan était accompagné à cette occasion par la philanthrope russe Elena Batourina, dont la Fondation BE OPEN est l'une des premières à soutenir le festival des enfants et le déploiement du London Curriculum à destination des écoles primaires, qui bénéficie également de l'appui du Mayor's Fund for London, organisme de bienfaisance dédié à la mobilité sociale créé par le maire.

Sadiq Khan s'est exprimé en ces termes : « Notre histoire et notre culture ont une portée véritablement planétaire, aussi peut-on se demander comment les élèves des écoles primaires pourraient mieux apprendre qu'en puisant directement aux sources des musées, galeries d'art et autres fascinantes institutions que recèle Londres. J'adresse un grand merci à Elena Batourina et à BE OPEN dont le fervent soutien au London Curriculum montre clairement Londres est, comme elle l'a toujours été, une ville ouverte aux idées du monde entier. »

Elena Batourina, philanthrope et fondatrice de BE OPEN, a déclaré : « BE OPEN est fière de soutenir cette initiative exaltante qui aide et incite les jeunes à explorer le monde qui les entoure en s'appuyant sur ce que les institutions à vocation culturelle et patrimoniale locales ont de mieux à offrir. Nous pensons que le London Curriculum recèle un immense potentiel, tant au niveau national qu'international, et nous sommes impatients de contribuer au développement de ce projet. »

Le London Curriculum s'inscrit dans la droite ligne du nouveau programme scolaire national qu'il accompagne tout en aidant les jeunes Londoniens à mieux comprendre leur ville et en les incitant à lui consacrer de l'attention. Le London Curriculum vise à améliorer les compétences et connaissances disciplinaires en aidant les enseignants à donner vie à leurs sujets en établissant des liens stimulants et illustratifs avec la ville, ses habitants, son patrimoine et les lieux qui la constituent.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 04:00 et diffusé par :