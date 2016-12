Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE







TORONTO, le 21 déc. 2016 /CNW/ -

Mercredi 21/12/2016

Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $

16, 27, 30, 38, 47 & 49. No comp 8.

Lot garanti de LOTTO 6/49

29488432-01

ONTARIO 49

1, 9, 11, 22, 44 & 49. No comp. 13.





POKER LOTTO

Main gagnante: 6-D, 6-H, 8-S, 9-D, A-H.

Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND

J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE

MEGADICE LOTTO:

13, 14, 15, 34, 35 & 39 No comp. 2.

PICK-2: 0 2

PICK-3: 8 0 3

PICK-4: 6 5 5 4

ENCORE: 0083128

DAILY KENO

4, 8, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 32, 33,

34, 38, 41, 49, 55, 56, 58, 60, 62, 70.

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 8 8

PICK-3: 9 3 6

PICK-4: 0 7 7 6

ENCORE: 1489742

DAILY KENO

1, 2, 5, 7, 8, 14, 19, 25, 26, 28,

29, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 67.

Résultats WHEEL OF FORTUNE® LOTTO

categorie: Fêtes cheminée cadeaux renne neige tradition emballage

© 2016 Califon Productions, Inc. « Wheel of Fortune » est une marque déposée de Califon Productions, Inc. Tous droits réservés.

Résultats NHL® LOTTO

NUMÉROS DE LOTO GAGNANTS : 1, 5, 14, 24, 29

ÉQUIPE DE LA LNH®: ARIZONA

LNH et l'emblème LNH sont des marques de commerce de la Ligne Nationale de Hockey. Les logos et les marques de la LNH et les logos et les marques des équipes de la LNH illustrés aux présentes appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives et ne peuvent être reproduits sans le consentement préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. © LNH 2016. Tous droits réservés.

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 22 décembre 2016 à 00:30 et diffusé par :