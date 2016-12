La conférence de presse de Clarivate Analytics présentera quatre sociétés nommées dans le nouveau rapport de classement des 100 meilleurs innovateurs mondiaux de 2016







Obtenez un aperçu de ce que ExxonMobil, Marvell Technology Group, Philips et Saint-Gobain vont annoncer, et découvrez comment vous positionner au coeur de l'innovation

De quoi s'agit-il? : Clarivate Analytics dévoilera sa nouvelle marque d'entreprise et partagera les résultats du rapport de classement des 100 meilleurs innovateurs mondiaux de 2016 qui est désormais à sa sixième année. Grâce à une vision d'entreprise axée sur l'accélération de l'innovation, Clarivate vous présentera quatre sociétés qui figurent sur le classement de cette année et ce qu'il leur a fallu pour y arriver.

Qui : M. Jay Nadler, le tout nouveau PDG de Clarivate Analytics, M. David Brown, vice-président exécutif de Clarivate Analytics et les directeurs de la propriété intellectuelle, des opérations et de la recherche et du développement chez ExxonMobil, Marvell Technology Group, Philips et Saint-Gobain seront tous présents.

Où : La conférence de presse sera diffusée à partir de la Philadelphie, en Pennsylvanie. Toutes les personnes intéressées peuvent y participer à distance par la retransmission en direct. Les membres des médias peuvent se joindre soit par émission webdiffusée ou par téléphone. Pour vous inscrire, allez au https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1602/19044. Après votre inscription, vous recevrez une confirmation qui comprend les instructions.

Quand : Mardi 20 janvier à 9 h (heure de l'Est). La conférence commencera immédiatement à 9 h. Après la conférence et la période de questions et réponses des médias, la diffusion en direct et les entrevues radiophoniques seront disponibles à partir de 10 h à l'intention des participants.

Clarivatetm Analytics accélère le rythme de l'innovation en fournissant des données et des analyses fiables aux clients partout dans le monde, leur permettant de découvrir, de protéger et de commercialiser leurs nouvelles idées, plus rapidement. Anciennement, une division de propriété intellectuelle et de sciences de Thomson Reuters, nous détenons et exploitons un éventail de principales entreprises par abonnement axées sur la recherche scientifique et académique, l'analyse des brevets et les normes réglementaires, la protection des marques de commerce, les renseignements pharmaceutiques et biotechnologiques, la protection du domaine de la marque et la gestion de la propriété intellectuelle. Clarivatetm Analytics est désormais une société indépendante comptant plus de 4 000 employés et exerçant nos activités dans plus de 100 pays. Elle détient également des marques bien connues qui incluent Web of Sciencetm, Cortellistm, Thomson Innovationtm, Derwent World Patents Indextm, Thomson CompuMarktm, MarkMonitor®, Thomson IP Managertm et Techstreettm entre autres. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous visiter à Clarivate.com.

