La LUISS Business School en Italie lance le projet GROW (Générer de réelles opportunités pour les femmes) afin de renforcer le leadership féminin

ROME, December 21, 2016 /PRNewswire/ --

La LUISS Business School a introduit le projet GROW - Générer de réelles opportunités pour les femmes (Generating Real Opportunities for Women), une initiative visant toutes les étudiantes de la LUISS Business School à Rome (Italie), qui implique une nouvelle fois l'école dans des projets stratégiques pour le développement des futurs hauts dirigeants.

Former les leaders de demain. C'est l'objectif que la LUISS Business School a décidé de poursuivre, s'engageant avec son programme de recherche et formation des cadres et avec le soutien de grandes entreprises. GROW exprime la volonté de la LUISS BUSINESS SCHOOL de fournir une contribution qualifiée aux objectifs communs que les Nations unies, l'Union européenne et le G20 poursuivent déjà et qui ont mis davantage en avant le rôle des femmes dans la société.

« C'est un défi stratégique pour notre pays qui nécessite des efforts et de l'engagement afin d'assurer une transformation culturelle efficace », a déclaré le professeur Paolo Boccardelli, doyen de la LUISS Business School, rappelant le rôle important de l'école dans la formation de cadres professionnels capables de faire face à l'économie de marché actuellement complexe.

Différentes personnalités importantes issues de l'univers managérial et entrepreneurial ont participé au comité de pilotage et au comité consultatif du projet GROW, coordonné par Luisa Todini, présidente de Poste Italiane, membre du conseil d'administration de la BOD LUISS et présidente du comité de pilotage.

« Promouvoir le leadership féminin dans les entreprises, a déclaré Luisa Todini, autrement qu'en poursuivant un objectif d'égalité et de cohésion sociale par le biais de la mixité des sexes, signifie avant tout de contribuer de manière décisive au développement de notre système économique en termes de productivité, croissance et dynamisme. »

« L'initiative de la LUISS promue par le doyen de la LUISS Business School, Paolo Boccardelli, et qui implique un nombre égal de cadres hommes et femmes, venus de l'univers de la recherche et des professionnels, a une double signification et constitue - en termes de méthode, nombre et qualité - un défi et un exemple positif qui sera largement accepté par les principales entreprises italiennes, contribuant de façon considérable aux objectifs sociaux et culturels de notre pays. »

Le projet GROW est la synthèse de l'engagement profond que la LUISS Business School a décidé de poursuivre afin de soutenir le développement éducatif et professionnel des étudiantes, qui représentent actuellement plus de 55 % de la population étudiante.

Deux sessions de formation faisant partie du projet Grow ont débuté le 14 novembre 2016. La première session, talent program, est dédiée au MBA et est organisée grâce au soutien de la LUISS Business School, Johnson &Johnson et Korn Ferry International qui comprend la sélection, la formation et la contribution de talents féminins venant du monde entier par le biais de la participation d'individus et de sessions de formations structurées, organisées en partenariat avec des entreprises. La deuxième session, Data Girls, est dédiée aux étudiantes de masters spécialisés et a été créée pour soutenir les jeunes femmes qui souhaitent saisir toutes les opportunités de gestion des données et du monde numérique.

« C'est un projet très ambitieux destiné aux femmes qui hier, aujourd'hui et demain souhaitent contribuer, par le biais de la LUISS, au développement de notre société », affirme le professeur Paola Severino, rectrice de la LUISS Guido Carli, qui a remercié tous les participants à l'initiative pour leur soutien.

