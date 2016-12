Chubb élargit ses services en cybersécurité, afin d'aider les titulaires de police à réduire leurs risques







WHITEHOUSE STATION, New Jersey, le 21 décembre 2016 /CNW/ -- Une gamme élargie de services en atténuation des sinistres liés à la cybersécurité est désormais disponible, afin d'aider les titulaires d'une police Chubb des États-Unis et du Canada à réduire les répercussions et la vraisemblance d'un cyberincident.

«?Depuis près de 20 ans, Chubb est un leader du domaine de l'assurance cyber pour les risques de toutes proportions et pour toutes les industries. Compte tenu de cette grande expertise, nous invitons nos titulaires de police à adopter une approche à trois volets concernant la gestion des cyberrisques, en combinant une protection d'assurance à une atténuation des risques et à des services d'intervention en cas d'incident, ce qui aide à diminuer les risques avant et après un incident?», a affirmé monsieur Michael J. Tanenbaum, Vice-président principal, Branche financière pour l'Amérique du Nord chez Chubb. «?Notre gamme élargie de services liés à la cybersécurité -- et particulièrement les nouvelles formations de sensibilisation à la protection des mots de passe et à la sécurité en ligne, offertes à tous les titulaires de police -- démontre notre détermination à constamment innover et améliorer l'expérience générale de nos clients.?»

La gamme élargie de services en atténuation des sinistres liés à la cybersécurité comprend :

Protection de mots de passe : Offerte aux employés des titulaires d'une police Chubb, cette formation aide à améliorer la cybersécurité en permettant aux employés de créer et d'utiliser plus facilement de meilleurs mots de passe. Elle incite le personnel à maintenir de bonnes habitudes concernant leurs mots de passe, simplement en générant des mots de passe plus complexes pour les sites internet, en les stockant à un endroit sécurisé et en les synchronisant sur plusieurs appareils.

Offerte aux employés des titulaires d'une police Chubb, cette formation aide à améliorer la cybersécurité en permettant aux employés de créer et d'utiliser plus facilement de meilleurs mots de passe. Elle incite le personnel à maintenir de bonnes habitudes concernant leurs mots de passe, simplement en générant des mots de passe plus complexes pour les sites internet, en les stockant à un endroit sécurisé et en les synchronisant sur plusieurs appareils. Formation en ligne sur la cybersécurité : Grâce à la nouvelle formation de sensibilisation à la cybersécurité, les titulaires d'une police en cybersécurité de Chubb peuvent accéder à deux formations en ligne et il est possible de les déployer rapidement et facilement, afin de former le personnel. Veuillez noter que les deux formations, Security Awareness Basics et Security Awareness for Information Technology ne sont présentement offertes qu'en anglais. Le système permet également aux gestionnaires de télécharger des rapports, afin d'identifier les employés ayant complété la formation.

Grâce à la nouvelle formation de sensibilisation à la cybersécurité, les titulaires d'une police en cybersécurité de Chubb peuvent accéder à deux formations en ligne et il est possible de les déployer rapidement et facilement, afin de former le personnel. Veuillez noter que les deux formations, et ne sont présentement offertes qu'en anglais. Le système permet également aux gestionnaires de télécharger des rapports, afin d'identifier les employés ayant complété la formation. Partenaire exclusif en cybersécurité : Toutes les entreprises titulaires d'une police Chubb ont désormais accès à un groupe exclusif de fournisseurs de services en cybersécurité présélectionnés, souvent à un taux préférentiel. Auparavant, seulement les titulaires d'une police cybersécurité de Chubb avaient accès aux services. Ce groupe de partenaires a été formé en réponse à des inquiétudes liées à la confidentialité et à la sécurité qui ont été cernées après une analyse des données sur la perte de Chubb. Ces inquiétudes incluent : Maliciels Menaces internes Données sensibles non chiffrées Opérations de sécurité Réglementation entourant la sécurité et la confidentialité

: Toutes les entreprises titulaires d'une police Chubb ont désormais accès à un groupe exclusif de fournisseurs de services en cybersécurité présélectionnés, souvent à un taux préférentiel. Auparavant, seulement les titulaires d'une police cybersécurité de Chubb avaient accès aux services. Ce groupe de partenaires a été formé en réponse à des inquiétudes liées à la confidentialité et à la sécurité qui ont été cernées après une analyse des données sur la perte de Chubb. Ces inquiétudes incluent :

En plus de ces nouveautés, les titulaires d'une police cybersécurité de Chubb auront toujours accès à un service d'évaluation des risques conçu pour aider les entreprises à rapidement vérifier et comprendre les sphères de risques clés. Ces consultations sont complétées par un groupe exclusif de fournisseurs de services à la pointe du domaine, afin de :

Valider un plan d'intervention en cas de cyberincident

Identifier l'information sensible

Simuler une attaque d'hameçonnage

Recherche les faiblesses du réseau

Surveiller les évaluations de la cybersécurité

Les cyberservices de Chubb

Des violations de données à la fraude et au vandalisme électronique, en passant par les attaques entraînant un déni de service et la violation des droits d'auteur, Chubb possède des solutions d'assurance personnalisables pour les entreprises de toutes tailles. Les services d'atténuation des sinistres et d'intervention en cas d'incident peuvent également être adaptés aux risques spécifiques d'un domaine, comme la vente au détail, le tourisme d'accueil, l'éducation ou les services professionnels. Pour en savoir plus :

À propos de Chubb

Lorsqu'on parle d'assurances IARD, Chubb est la plus grande compagnie cotée en bourse du monde entier. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l'assurance vie à une grande variété de clients. En tant que société spécialisée en souscription, nous évaluons, encourons et gérons les risques avec discernement et rigueur, en plus de traiter et de rembourser nos réclamations d'une manière équitable et rapide. Notre compagnie se distingue grâce à un large éventail de produits et services, une vaste capacité de distribution, une santé financière exceptionnelle, ainsi que par sa présence locale à travers le monde. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est une composante de l'indice S&P 500. Chubb possède des bureaux de haute direction à Zurich, New York et Londres, ainsi que dans plusieurs autres villes du monde, et elle emploie environ 31?000 personnes aux quatre coins du globe. Pour plus de détails, visitez www.chubb.com/ca-fr.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160121/324916LOGO

SOURCE Chubb

Communiqué envoyé le 21 décembre 2016 à 18:17 et diffusé par :