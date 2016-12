Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Justice

Mme France Lynch est nommée sous-ministre du ministère de la Justice. Mme Lynch était sous-ministre associée à la Direction générale des services de justice à ce ministère.

Mme Chantal Couturier est nommée sous-ministre associée au ministère de la Justice. Mme Couturier était directrice générale associée à la Direction des services judiciaires de la Capitale-Nationale et des régions à ce ministère.

Secrétariat du Conseil du trésor

M. René Dufresne est nommé, à compter du 11 janvier 2017, secrétaire adjoint du Conseil du trésor. M. Dufresne est actuellement directeur général de la rémunération globale du secrétariat du Conseil du trésor.

Régie du bâtiment du Québec

Mme Paula Bergeron est nommée, à compter du 23 janvier 2017, vice-présidente de la Régie du bâtiment du Québec. Mme Bergeron est actuellement directrice générale de l'inspection à cette régie.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mme Liane Dostie est nommée de nouveau régisseuse de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Comité de retraite RREGOP et d'autres régimes

M. Gilles Giguère est nommé de nouveau président du Comité de retraite RREGOP et d'autres régimes.

Mmes France Breton et Audrey Greffard ainsi que MM. Guillaume Barrette, Martin Belhumeur, Simon-Pierre Hamel, Mario Labbé et Kevin Martin sont nommés de nouveau membres de ce comité.

MM. Mathieu Ferland Lapointe et Sébastien Routhier sont nommés membres de ce même comité.

Institut national des mines

M. François Biron est nommé de nouveau membre et président du conseil d'administration de l'Institut national des mines.

Mme Johanne Jean et M. Pierre Desjardins sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de cet institut.

Mmes Johanne Fournier et Josée Méthot ainsi que MM. Sylvain Blais, Alain Croteau, Lucien Maltais, Alain Ouellet et Régis Simard sont nommés membres du conseil d'administration de ce même institut.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Mme Elisabetta Bigsby ainsi que MM. Gilles Godbout et François Joly sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Mme Maryse Bertrand est nommé membre indépendante du conseil d'administration de cet organisme.

Centre de services partagés du Québec

Mme Marise Laurendeau et M. Pierre Miron sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration du Centre de services partagés du Québec.

Mmes Viviane Garneau, Christine Powers et Colleen Thorpe sont nommées membres du conseil d'administration de ce centre.

Coroner

MM. Frédéric Boily, Jacques Ramsay et Sylvain Truchon sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Office québécois de la langue française

Mme Marie-Claude L'Homme ainsi que MM. Frédéric Bérard et Jean-Philippe Warren sont nommés membres de l'Office québécois de la langue française.

