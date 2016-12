Fin de la circulation en alternance sur la route 132 en Gaspésie







RIMOUSKI, QC, le 21 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe ses partenaires et les usagers de la route de la fin de la circulation en alternance sur la route 132 dans tous les secteurs concernés entre Tourelle et Grande-Vallée.

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016, des grandes marées ont causé des bris importants à la route 132 au nord de la Gaspésie. Une partie de la chaussée ainsi que des murs de soutènement ont cédé dans cinq secteurs.

La route 132 a pu rouvrir le 17 décembre 2016 en soirée. La circulation s'effectuait normalement sur la soixantaine de kilomètres de cette portion de route, à l'exception des secteurs plus durement touchés où la circulation s'effectuait en alternance, soit dans quatre secteurs entre La Martre et Marsoui et un secteur à Saint-Maxime-du-Mont-Louis (L'Anse-Pleureuse).

Le Ministère est maintenant en mesure d'annoncer la fin de la circulation en alternance dans les cinq secteurs. À noter que la vitesse sera tout de même réduite à 70 km/h dans ces zones, puisque la circulation s'effectue sur chaussée en gravier. À cet effet, une surveillance accrue de la Sûreté du Québec est en cours.

Les usagers de la route sont donc invités à suivre les indications de la signalisation orange et à respecter la limite de vitesse, et ce, pour leur sécurité.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 21 décembre 2016 à 17:14 et diffusé par :